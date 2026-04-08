해수 냉각 활용, 전력·발열 문제 해결… 2030년까지 480억원 투입, AI 산업 기반 강화

울산시가 바닷속 데이터센터 구축을 위한 기술 개발에 본격적으로 나선다.

울산시는 한국해양과학기술원과 함께 '탄소제로 수중데이터센터 표준모형(모델) 개발사업'을 추진한다. 이 사업은 해양수산부 공모에 최종 선정돼 향후 5년간 국비 400억원을 지원받는다.

시는 오는 2030년까지 총 480억 원을 투입해 인공지능과 빅데이터 산업 확장에 따른 고밀도 서버의 발열 및 전력 소비 문제 해결에 나설 계획이다.

이번 사업의 핵심은 울산 앞바다의 연평균 13.3℃ 해수를 활용한 '해수 냉각' 기술이다. 이를 통해 탄소 저감형 수중데이터센터 모델을 개발하고, 단계별 연구를 거쳐 성능 검증까지 완료한다는 구상이다.

연구는 올해부터 한국해양과학기술원이 주관해 진행된다. 최적 입지 분석과 기본설계, 지반자료 분석, 서버 냉각 성능 고도화 설계를 거쳐 2030년까지 성능 시험장 구축과 실증이 이어질 예정이다.

특히 내압용기 설계 기술과 초고효율 혼합형(하이브리드) 냉각 기술을 결합해 수심 20m 해역에서 전력효율지수(PUE) 1.2 수준의 운용 성능을 검증하는 것이 목표다. 이는 기존 육상 데이터센터의 높은 전력 소비와 부지 확보 한계를 극복하기 위한 시도다.

또 서버와 변·배전 설비를 모듈형 표준 규격으로 개발해 향후 대규모 수중데이터센터 단지 조성 시 경제성과 확장성을 동시에 확보할 계획이다.

울산시는 사업 추진을 위해 울산과학기술원, 포스코, GS건설, 한국수력원자력, LS ELECTRIC, SK텔레콤 등 12개 기관·기업과 협력체계를 구축하고 연구개발 전략을 논의해 왔다.

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울산시 관계자는 "해양과학기술과 정보통신기술이 융합된 민·관·학·연 협력 사업"이라며 "수중데이터센터를 기반으로 해양 디지털 영토를 확장하고, 울산을 지속 가능한 AI 산업 중심 도시로 도약시키겠다"고 말했다.

울산시는 2030년까지 표준모형 개발을 완료한 뒤, 2031년부터 상용화를 위한 수중데이터센터 단지 조성에 나설 방침이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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