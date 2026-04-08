왕의 정원 영월서 펼쳐지는 야간 웰니스

'2026 별빛요가' 첫 기지개

‘별빛요가’로 만나는 내면의 평화

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 지난해 큰 호응을 얻은 대표적인 강원 야간관광 프로그램 '별빛요가'를 올해 더욱 확대하여 운영하며 오는 18일 영월 청령포원에서 약 150명의 참가자와 함께 특별하게 시작된다고 8일 밝혔다.

강원 야간관광 프로그램 '별빛요가' 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

'별빛 요가'는 일상에 지친 현대인들이 별빛 아래에서 요가를 통해 심신의 안정을 찾도록 기획된 프로그램이다. 특히, 올해는 유명 요가 인플루언서들과 함께 진행되며 야외에서 요가 후 별을 보며 명상과 휴식을 통해 긴장을 완화하고 내면의 평화를 회복할 수 있도록 구성됐다.

요가 행사가 시작되기 전에는 프로필 촬영, 별빛 타로, 무드등 만들기, 아로마·싱잉볼 체험 등 다양한 부대 프로그램이 마련된다. 또한 초보자도 쉽게 참여할 수 있도록 구성되어 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 가족 단위 참가자와 임산부를 위한 공간도 마련해 가족 친화적인 프로그램으로 운영된다. 이를 통해 건강한 여가 문화와 가족 간 유대 강화가 기대된다.

참가자에게는 참가비를 멜킨 롱삭스 양말, LED 장미꽃, 단종 캐릭터를 활용한 키캡 키링, 영월 석탄달빵 등 실용성과 정성이 담긴 웰컴키트로 환원하여 만족도를 보다 높일 예정이다. 여기에 더해, 영월별빛고운카드(5000원 상당)까지 함께 증정함으로써 단순한 참가 혜택을 넘어 지역 소비로 이어지는 지역경제 활성화에 기여할 예정이다. 또한 동원F&B GNC, 오비맥주, 멜킨스포츠 등 다양한 기업 협업을 통해 카스 올 제로 논알콜 맥주, GNC 멀티비타민 등 풍성한 혜택이 더해져 전국적으로 주목받는 웰니스 행사로 기대된다.

영월에서 열리는 이번 행사는 '별빛요가'의 시작을 알리는 첫 행사로, 더욱 특별한 의미를 지닌다. 행사 전 펼쳐지는 '별이 된 단종, 정순왕후의 그리움' 공연은 단종과 정순왕후의 이야기를 나비드론쇼와 함께 연출해 참가자들에게 잊지 못할 감동을 더하며, 청령포원의 아름다운 야간 경관은 '별빛 요가'를 찾은 많은 참가자에게 또 다른 잊지 못할 볼거리를 선사할 것이다.

또한, '혜택 받GO! 강원 여행'과'반값 여행'을 통해 참가자들이 단순히 행사에 참여하는 것을 넘어 영월이나 주변 강원 지역에 머무르며 관광을 즐기도록 유도해 체류형 관광 활성화에 기여할 예정이다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "'별빛 요가'는 단순한 요가를 넘어 자연과 호흡을 맞추며 스스로를 돌아보는 치유의 시간을 가질 수 있도록 작년보다 더 특별하게 기획하였으니 많은 분들이 오셔서 소중한 밤의 여유를 경험하시길 바란다"라며 "관광객들이 체류시간 증대를 통한 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 지역 내 숙박과 연계한 관광상품을 지속적으로 개발하고 운영하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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