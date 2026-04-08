SAVM·과부하 경고장치 적용 확대

스마트 굴착기 하반기 현장 투입

HD건설기계가 현대건설과 손잡고 건설 현장 안전 강화를 위한 스마트 기술 협력에 나선다.

김제영 현대건설 안전수행지원실 상무(왼쪽)와 최태근 HD건설기계 건기영업본부장 전무가 7일 서울 종로구 현대건설 본사에서 '건설기계 스마트 안전기술 공동 개발 및 적용을 위한 업무협약(MOU)' 체결 후 기념촬영하고 있다. HD건설기계 AD 원본보기 아이콘

8일 HD건설기계에 따르면 회사는 7일 서울 종로구 현대건설 본사에서 '건설기계 스마트 안전기술 공동 개발 및 적용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 양사가 보유한 기술력과 현장 운영 경험을 결합해 건설장비 중심의 안전관리 역량을 강화하고 지속 가능한 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양사는 스마트 안전 기술이 적용된 건설기계 공급을 확대하고 제작 단계부터 안전장치를 반영하기 위한 기술 협의와 표준화 작업을 공동으로 추진한다. 또한 스마트 안전장치가 장착된 건설장비의 현장 실증과 성능 검증에도 협력할 계획이다.

HD건설기계는 현대건설이 현장에서 운용 중인 기존 장비에도 적용 가능한 첨단 안전 솔루션을 공급한다. 인공지능(AI) 기반 카메라로 장비 주변 작업자를 인식해 위험 상황을 알리는 '스마트 어라운드 뷰 모니터(SAVM)'와 작업물 중량 및 장비 기울기를 실시간으로 감지해 전도 위험을 경고하는 '인양 과부하 경고장치(OWD)' 등이 대표적이다.

올 하반기부터는 차세대 안전 기술을 집약한 '스마트 굴착기'도 순차적으로 현장에 투입된다. 해당 장비에는 충돌 위험 시 자동으로 장비를 정지시키는 E-STOP 기능과 설정된 작업 범위를 벗어나지 않도록 제어하는 '버추얼 월(Virtual Wall)' 등 안전 기능이 적용된다.

AD

HD건설기계 건기영업본부장 최태근 전무는 "이번 협력을 통해 인공지능(AI) 기반 안전 솔루션과 스마트 건설장비 보급을 지속 확대하고 건설 현장의 실질적인 안전성을 높여 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>