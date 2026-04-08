7일 동해상 발사 시험에 실패한듯

북한이 7일 평양 일대에서 미상 발사체를 발사했다. 합참은 이 발사체가 탄도미사일일 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 전해졌다.

8일 합동참모본부는 "전날 발사된 발사체는 동쪽 방향으로 비행하다가 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실됐으며 (발사체의) 세부 제원은 한미 정보당국이 분석 중"이라고 설명했다.

당국은 북한의 탄도미사일 발사 시 성공 여부와 관계없이 이를 곧바로 언론에 알린다. 다만, 전날 발사체는 탄도미사일 여부를 판단하기 위한 추가 분석이 필요해 즉각 공개하지는 않은 것으로 알려졌다.

이번 발사는 북한이 미사일 시험발사에 실패한 것으로 추정된다. 북한의 발사체 발사는 김여정 노동당 부장이 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 유감 표명을 한 이재명 대통령을 향해 "우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다"고 말한 다음 날 이뤄졌다. 무력시위를 통해 대남 적대 정책이 달라지지 않았음을 보여주려 했을 가능성이 있다.

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한편 북한 관영매체는 전날 발사체에 대해 이날 관련 보도를 하지 않았다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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