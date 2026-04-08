삼성서울병원, 간암 '치료 사각지대'서 양성자 치료 효과 입증

표준 치료 어려운 환자군서도 높은 종양 제어율 확인

진행성 간암 포함 전 병기에서 생존율 개선 가능성 제시

2000례 단일기관 분석…간암 치료 대안으로 부상

삼성서울병원이 표준 치료가 어려운 간암 환자를 대상으로 양성자 치료를 시행한 2000여 건의 임상 결과를 분석한 연구에서 높은 종양 제어율과 생존율을 확인했다. 기존 치료가 어려운 환자군에서도 유의미한 치료 성과를 입증하며 간암 치료의 새로운 대안으로서 가능성을 제시했다는 평가다.

삼성서울병원은 방사선종양학과 박희철·유정일 교수, 이정하 전공의 연구팀이 양성자로 치료한 간암 사례 2000건을 분석해 국제학술지 '유럽암학회지' 최근호에 발표했다고 8일 밝혔다.

앞서 삼성서울병원은 2015년 말 양성자치료기를 도입하고 2024년 9월 국내 최초로 간암 양성자 치료 2000례를 돌파했다. 이번 연구는 약 10년간에 걸쳐 간암 환자를 양성자로 치료한 결과다.

이번 연구에 포함된 1823명의 환자들(중복 치료 환자 포함)은 간암 치료의 국제 가이드라인에서 수술이나 고주파 소작술 등 표준 치료가 종양의 위치, 기저 간기능, 기저 질환 혹은 고연령 등의 사유로 불가능하거나 적합하지 않았던 이른바 '치료 사각지대'에 놓인 환자들이었다.

분석 결과 삼성서울병원이 치료한 환자들의 경우 2년 동안 양성자치료를 받은 표적 종양에서 암이 재발하거나 더 이상 진행되지 않는 환자의 비율이 초기 병기에 해당하는 임상 간암병기(BCLC) 0기에서 95.5%, BCLC A기에서 93.9%로 매우 높았다. 중기에 해당하는 BCLC B기에서 98.5%, 암이 진행 중인 BCLC C기에서도 87.6%로 높은 성적을 보였다.

3년 동안으로 기간을 넓혔을 때도 BCLC 0기 91.1%, BCLC A기 91.3%였고, BCLC B기 95%, BCLC C기에서 83.3%로 유지됐다. 전체 생존율 역시 3년 기준 BCLC 0기에서 81.1%, BCLC A기 65.5%, BCLC B기 45.5%, BCLC C기 37.2%로 기존 표준 치료에 못지 않은 양호한 결과를 보였다.

연구팀은 기존 간암 치료의 한계를 극복하기 위해 소화기내과, 외과, 영상의학과, 혈액종양내과, 방사선종양학과, 병리과 등이 참여하는 다학제 진료 시스템을 바탕으로 적정 환자군을 선별한 뒤, 수십 년간 축적된 간암 방사선 치료 경험을 바탕으로 양성자 치료를 성공적으로 정착시킬 수 있었다고 분석했다.

삼성서울병원 의료진은 호흡동조기술을 포함한 엑스선 기반 간암 방사선 치료 경험을 바탕으로 치료 전 4차원 특수 CT를 통해 암과 장기의 움직임을 파악하고 치료 시에도 실시간으로 호흡 상태를 적절히 반영하여 고정밀 양성자 치료를 시행했다고 전했다.

유 교수는 "이번 연구는 다학제 협진과 양성자 치료 프로토콜을 표준화해 만든 가장 큰 단일 센터 코호트를 구축한 덕분"이라며 "풍부한 치료 경험을 갖춘 삼성서울병원 간암센터 시스템 체계 안에서 양성자 치료는 환자의 가려운 곳을 찾아 예후를 개선시켜 나가는 핵심 열쇠가 될 것"이라고 설명했다.

박희철 교수(양성자치료센터장)는 "양성자치료는 기존 치료가 부적합한 간암 환자에서 높은 국소 제어율과 생존율을 기대할 수 있는 확실한 치료 대안이 됐다"면서 "향후 전향적 연구를 통해 그 역할이 더욱 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

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삼성서울병원 양성자치료센터는 2025년 기준 전체 치료 환자 수가 8183명을 넘어섰다. 치료 건수로 10만 건이 넘는다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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