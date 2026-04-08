부산 기업 대상 14개 과제 선정

R＆D·사업화 지원 산업 경쟁력↑

신라대학교가 지역 반려동물 산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 지원에 나선다.


신라대(총장 허남식) 반려동물산업특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단은 '2026년도 반려동물산업특화 기술개발과제' 공모를 추진한다.

이번 공모는 부산에 주소지를 둔 기업이라면 본사, 지사, 연구소 구분 없이 참여할 수 있으며, 오는 4월 19일까지 접수를 진행한다. 심사를 통해 총 14개 기업의 과제가 최종 선정될 예정이다.


선정된 기업에는 연구개발(R＆D) 분야 최대 1200만원, 사업화 연계(R＆BD) 분야 최대 1500만원의 지원금이 제공된다. 이를 통해 시제품 개발, 지식재산권 출원, 학술 발표 등 다양한 활동을 지원받게 된다.

사업단은 대학이 보유한 연구 인프라와 기술력을 바탕으로 지역 기업과 협력해 실질적인 기술 혁신 성과를 창출한다는 계획이다.

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배일권 I-URP사업단장은 "2026년도 기술개발 지원과 함께 신규 기업 발굴, 산학연 협력 활성화에 더욱 집중할 것"이라며 "이번 공모를 통해 반려동물 산업 분야에서 경쟁력 있는 기업들이 한 단계 더 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


신라대 I-URP사업단은 기술개발 지원 외에도 액셀러레이팅 프로그램, 전문 인력양성 교육, 창업 공간 제공 등 다양한 지원사업을 통해 부산 반려동물 산업 생태계 활성화에 힘쓰고 있다.

기술개발과제 지원 공모 포스터.

기술개발과제 지원 공모 포스터.

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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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