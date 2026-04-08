빗썸, 포트폴리오 매수 서비스 출시

한 번 주문으로 여러 종목 동시 투자

빗썸이 여러 가상자산에 분산 투자할 수 있는 '포트폴리오 매수 서비스'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 서비스는 한 번의 주문으로 여러 종목을 동시에 매수할 수 있는 게 특징이다. 제공되는 포트폴리오는 비트코인·이더리움 듀오, 시가총액 TOP10, 자산가 보유 탑3, 스테디셀러 탑4, 분야별로 골라 담은 탑4, 디파이 대표 탑3 등 총 6종이다. 포트폴리오 구성은 인공지능(AI) 분석을 기반으로 시장 상황에 맞게 정기적으로 바뀐다.

투자자가 포트폴리오 구성을 선택하고 매수 서비스를 신청하면 사전 설정 비율에 따라 시장가로 여러 자산을 동시에 매수한다. 서비스 신청할 때부터 자산별 비율을 조정할 수 있으며 포트폴리오 구성 종목은 고정된다. 체결된 가상자산은 개별 보유 자산으로 관리되며, 종목별로 개별 매도가 가능하다.

출시 기념 이벤트도 7일부터 진행한다. 가입 후 1개월 이상 첫 거래가 없거나 마지막 거래일이 지난해 10월7일 이전 모든 회원을 대상으로 한다. 빗썸 공지사항에서 이벤트를 신청하고 포트폴리오 매수를 완료하면 원화 5000원이 지급된다.

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빗썸 관계자는 "이번 서비스는 투자자가 손쉽게 분산 투자 전략을 구현할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "시장 변동성이 큰 상황에서도 여러 종목을 한 번에 '묶음매수'할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 다양한 자산에 효율적으로 투자할 수 있어 투자 접근성이 크게 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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