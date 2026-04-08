中 로봇이 병실 정리 척척…"간호사도 대체하나" 불안
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中 G1, 병원 간호하는 모습 선보여
일각선 "데모 영상일 뿐" 지적도
휴머노이드 로봇이 병원에서 환자를 간호하는 영상이 공개되면서 누리꾼의 관심이 커지고 있다. 로봇이 간호사도 대체하는 게 아니냐는 우려가 나오는 반면, 시기상조라는 반박도 있다.
7일(현지시간) 엑스(X) 등 사회관계망서비스(SNS)에선 중국 휴머노이드 제조업체 '유니트리'의 G1 로봇이 병원에서 일하는 영상이 공유됐다. 해당 영상은 G1이 병상을 정리하고, 휠체어를 끄는 등 환자를 돕는 업무를 수행하는 모습이 담겼다.
유니트리 휴머노이드 G1이 병실을 정리하는 모습. 엑스(X) 캡처
G1은 유니트리의 대표 제품이다. 가격은 1만6000달러(약 2400만원)로 매우 저렴하며, 걷기부터 물건 나르기까지 다양한 동작을 수행할 수 있다. 현재 중국 전역에선 G1이 시범 도입되고 있다. 중국 푸저우 지역 병원에도 G1의 시범 운영이 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.
다만 영상을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. "간호사도 로봇으로 대체되는 거냐", "사람이 할 수 있는 일이 없을 것 같다" 등 우려 섞인 목소리가 나왔지만, 일각에서는 "이 정도 업무는 간호 일의 극히 일부일 뿐"이라는 지적도 있었다.
G1의 병원 시연 영상이 유니트리의 '보여주기식 이벤트'에 불과하다는 주장도 제기됐다. '링크드인'의 한 IT 전문가는 "미국에서도 로봇은 이미 단순 물류 업무에 투입되고 있다"고 설명했다. 또 다른 전문가는 "멋진 데모 영상이지만, 단순히 물건을 옮길 뿐이라면 바퀴 달린 일반 드론이 훨씬 효율적"이라며 "휴머노이드는 멋지게 생겼을 뿐, 투자 수익률(ROI) 관점에서는 단점이 많은 발명품"이라고 했다.
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한편 휴머노이드를 병원에 도입하려는 시도는 이번이 처음이 아니다. 지난달 말 일본 스타트업 퀵, 질스 등은 쓰쿠바대학병원과 협력해 사흘간 휴머노이드를 실증 실험한 바 있다. 독일에서도 인공지능(AI)을 투입한 높이 150cm급 로봇 '휴고(Hugo)' 로봇이 여러 지역 병원에서 시범 운영되고 있다.
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