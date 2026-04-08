中 G1, 병원 간호하는 모습 선보여

일각선 "데모 영상일 뿐" 지적도

휴머노이드 로봇이 병원에서 환자를 간호하는 영상이 공개되면서 누리꾼의 관심이 커지고 있다. 로봇이 간호사도 대체하는 게 아니냐는 우려가 나오는 반면, 시기상조라는 반박도 있다.

7일(현지시간) 엑스(X) 등 사회관계망서비스(SNS)에선 중국 휴머노이드 제조업체 '유니트리'의 G1 로봇이 병원에서 일하는 영상이 공유됐다. 해당 영상은 G1이 병상을 정리하고, 휠체어를 끄는 등 환자를 돕는 업무를 수행하는 모습이 담겼다.

유니트리 휴머노이드 G1이 병실을 정리하는 모습. 엑스(X) 캡처 AD 원본보기 아이콘

G1은 유니트리의 대표 제품이다. 가격은 1만6000달러(약 2400만원)로 매우 저렴하며, 걷기부터 물건 나르기까지 다양한 동작을 수행할 수 있다. 현재 중국 전역에선 G1이 시범 도입되고 있다. 중국 푸저우 지역 병원에도 G1의 시범 운영이 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

다만 영상을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. "간호사도 로봇으로 대체되는 거냐", "사람이 할 수 있는 일이 없을 것 같다" 등 우려 섞인 목소리가 나왔지만, 일각에서는 "이 정도 업무는 간호 일의 극히 일부일 뿐"이라는 지적도 있었다.

G1의 병원 시연 영상이 유니트리의 '보여주기식 이벤트'에 불과하다는 주장도 제기됐다. '링크드인'의 한 IT 전문가는 "미국에서도 로봇은 이미 단순 물류 업무에 투입되고 있다"고 설명했다. 또 다른 전문가는 "멋진 데모 영상이지만, 단순히 물건을 옮길 뿐이라면 바퀴 달린 일반 드론이 훨씬 효율적"이라며 "휴머노이드는 멋지게 생겼을 뿐, 투자 수익률(ROI) 관점에서는 단점이 많은 발명품"이라고 했다.

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한편 휴머노이드를 병원에 도입하려는 시도는 이번이 처음이 아니다. 지난달 말 일본 스타트업 퀵, 질스 등은 쓰쿠바대학병원과 협력해 사흘간 휴머노이드를 실증 실험한 바 있다. 독일에서도 인공지능(AI)을 투입한 높이 150cm급 로봇 '휴고(Hugo)' 로봇이 여러 지역 병원에서 시범 운영되고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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