올해 2분기 제조업 경기전망지수가 76으로 소폭 하락했다. 반도체 경기 호조에도 불구하고 중동사태에 따른 공급망 불안 심리가 확산한 여파다.

8일 대한상공회의소가 전국 2271개 제조기업을 대상으로 '2026년 2분기 기업경기전망지수(BSI)'를 조사한 결과, 2분기 전망치는 직전분기 대비 1포인트 밀린 76으로 집계됐다. 부문별로 보면 내수기업 지수는 78로 전 분기 대비 4포인트 상승했고, 중동사태와 같은 대외 리스크가 겹치며 수출기업 지수는 70으로 전 분기 대비 20포인트 떨어졌다.

대한상공회의소 2026년 2분기 기업경기전망지수(BSI). 대한상공회의소 AD 원본보기 아이콘

BSI가 100 이상이면 해당 분기의 경기를 이전 분기보다 긍정적으로 본 기업이 많다는 의미고, 100 이하면 그 반대다.

전체 조사 대상 업종 중 '반도체', '화장품' 업종은 기준치 100을 넘으며 2분기 경기가 개선될 것으로 전망했다. 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 호황을 맞은 반도체(118) 업종은 2분기 연속 긍정적 전망이 우세했다. 화장품(103)은 전 분기 대비 18포인트 내렸으나 여전히 경기 개선 전망이 우세한 것으로 나타났다.

반면 정유·석유화학(56)과 철강(64)은 부정적 전망이 많았다. 특히 중동사태로 인해 원료 수급 불안을 우려하는 정유·석유화학(56) 업종은 조사 대상 업종 중 지수가 가장 크게 하락했다.

올해 상반기 실적에 영향을 줄 대내외 리스크로 제조기업 70.2%가 '원자재·에너지 비용 상승'을 택했다. 그다음으로는 '전쟁 등 지정학 리스크'(29.8%), '환율 변동성 확대'(27.6%), '소비회복 둔화'(19.1%), '수출수요 둔화'(13.9%) 순으로 응답했다.

중동사태 등 대외 리스크가 계속되는 상황에서 '지난해 말 또는 연초에 계획한 상반기 투자계획 대비 현재 투자 진행 상황'을 묻는 말에 응답 기업의 61.1%가 '변동 없이 계획대로 진행되고 있다'고 답했다. '당초 계획보다 확대되고 있다'고 응답한 기업은 3.8%였다. 다만, '당초 계획보다 축소되거나 지연되고 있다'고 밝힌 기업도 35.1%에 달했다.

기업들은 상반기 투자가 당초 계획보다 축소 또는 지연된 요인으로 '수요 등 시장 상황 악화'(26.9%)를 가장 많이 꼽았다. 이어서 '에너지·원자재 등 생산비용 상승'(24.4%), '관세·전쟁 등 통상환경 변화'(23.9%), '자금조달 여건 악화'(19.9%) 순으로 응답했다.

AD

강민재 대한상의 경제정책팀장은 "반도체 호조에도 통상 불확실성과 중동전쟁에 따른 에너지·원자재가격 상승 압력이 제조업 전반의 부담으로 작용하고 있다"면서 "사태 장기화에 대비해 정부가 비상 경제 대응체계를 가동한 가운데, 경제계도 산업 현장의 애로사항을 신속히 전달하고, 실효성 있는 대응책이 마련될 수 있도록 긴밀히 소통해 나가겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>