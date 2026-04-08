창단 이후 첫 플레이오프 진출

고양시민과 함께 챔피언 도전 응원

경기 고양특례시(시장 이동환) 연고 프로농구팀 고양 소노 스카이거너스가 6강 플레이오프 진출을 확정 지었다.

고양시, 6강 PO 진출 ‘고양 소노 스카이거너스’에 축전 전달. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

8일 고양시에 따르면, 이동환 고양시장은 플레이오프에 진출한 구단에 축전을 전달하며 기쁨을 함께 나눴다.

고양 소노 스카이거너스는 이번 시즌 내내 끈기 있는 경기력을 바탕으로 상승세를 이어왔으며, 시즌 막판 보여준 집중력으로 창단 이후 첫 플레이오프 진출이라는 값진 성과를 거뒀다.

이동환 시장은 축전을 통해 "고양 소노 스카이거너스의 플레이오프 진출을 진심으로 축하한다"며, "매 순간 투혼으로 이뤄낸 결과에 감사하고 챔피언을 향한 새로운 도전을 고양시민과 함께 뜨겁게 응원하겠다"고 밝혔다.

이번 축전은 선수단이 발휘한 투혼을 격려하고 지역 연고 구단에 대한 고양시민의 자부심을 전달하기 위해 마련됐다.

플레이오프 개막은 4월 12일로, 고양 소노 스카이거너스는 정규 리그의 기세를 몰아 6강 플레이오프에서도 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

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고양시는 시민과 함께하는 프로스포츠 문화 확산에 앞장서고 지역 연고 구단에 대한 지원을 이어가며 스포츠 도시 고양의 위상을 높여갈 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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