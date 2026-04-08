생산직 중심 7000명 직고용

별도 직군·임금체계 설계

포스코가 산업현장의 고질적인 원·하청 구조를 정면으로 손질하며 대규모 직고용에 나선다. 장기화한 소송 리스크와 안전 문제를 동시에 해소하려는 조치로, 내부 형평성 논란까지 조율한 끝에 추진되는 결정이다.

서울 강남구 포스코센터에 걸려 있는 포스코 깃발. 포스코 AD 원본보기 아이콘

8일 포스코에 따르면 회사는 포항·광양 제철소 생산 현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원들을 직접 고용하는 로드맵을 발표했다. 이는 산업현장 원·하청 구조의 근본적인 문제를 해소하기 위한 조치다.

이에 따라 협력사 약 80~100여곳에 소속된 직원 약 7000명이 순차적으로 포스코 소속으로 전환될 전망이다. 포스코는 입사를 희망하는 현장 인력을 대상으로 채용 절차를 진행할 계획이다.

이번 직고용은 생산 공정과 직접 연관된 지원 인력을 중심으로 이뤄진다. 반면 청소, 출퇴근 차량 운영 등 일부 간접 업무 인력은 대상에서 제외되는 방향으로 가닥이 잡힌 것으로 전해졌다.

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전환 인력은 별도의 직군으로 분류돼 임금 체계가 설계될 전망이다. 포스코는 직무 역량 향상 교육을 제공하고 조직 문화 적응을 지원하는 프로그램도 병행 운영할 계획이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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