도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 이란에 대한 공격을 2주간 중단하기로 했다고 7일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 것을 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"고 말했다. 이어 "이는 쌍방간 휴전이 될 것"이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 트럼프 대통령의 2주간 조건부 휴전 선언은 트럼프 대통령이 설정한 협상 마감 시한을 약 1시간30분 앞두고 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 미 동부시간 기준 이날 오후 8시를 최종 협상 시한으로 설정하고 이때까지 이란과 합의가 되지 않으면 이란의 핵심 인프라 시설을 타격하겠다고 위협한 바 있다.

휴전 선언의 배경에 대해 트럼프 대통령은 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 육군참모총장이 있다고 지목했다. 그는 "샤리프 총리와 무니르 참모총장과의 대화를 바탕으로 이들이 오늘밤 이란을 향해 투입될 파괴적 군사력을 보류해달라고 요청한 점을 고려했다"고 전했다.

트럼프 대통령에 따르면 현재 미국과 이란 간 협상은 순항 중이다. 그는 "이 같은 결정을 내린 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 이를 초과했으며, 이란과의 장기적 평화, 그리고 중동의 평화에 관한 최종 합의에 상당히 근접했기 때문"이라며 "이란으로부터 10개 항으로 구성된 제안을 받았으며, 이는 협상을 진행할 수 있는 실질적인 기반이라고 생각한다"고 밝혔다.

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이어 "미국과 이란 간 과거의 주요 쟁점 대부분은 이미 합의에 도달했다"며 "2주 동안 최종 합의를 도출하고 이행할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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