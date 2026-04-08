MBN 제빵 서바이벌 2위 쾌거

고양시 특산품 활용한'가와지쌀도그'

9일·11일·12일 BTS 콘서트 일정 맞춰

일산서구청 앞 특별 판매 부스 운영

K-푸드 매력으로 글로벌 팬덤 입맛 정조준

MBN 제빵 서바이벌 프로그램 '천하제빵'에서 최종 2위를 차지한 김시엽 셰프의 경연작 '가와지쌀도그'가 화면을 벗어나 전 세계 K-팝 팬들의 입맛을 사로잡을 채비를 마쳤다.

김시엽 셰프‘가와지쌀도그’, BTS 고양 콘서트서 전 세계 팬들 만난다. 가와지쌀도그. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시(시장 이동환)는 오는 4월 9일과 11일, 12일 열리는 방탄소년단(BTS) 고양 콘서트 일정에 맞춰, 일산서구청 앞에서 김시엽 셰프의 '가와지쌀도그' 특별 판매를 진행한다고 8일 밝혔다.

앞서 김시엽 셰프는 '천하제빵' 세미파이널에서 고양시 대표 특산품인 가와지쌀, 행주한우, 일산열무를 활용한 '고양 가와지쌀도그'를 선보여 심사위원들의 극찬을 받았으며, 이를 발판으로 결승에 진출해 최종 준우승이라는 빛나는 성과를 거뒀다.

가와지쌀도그는 특유의 찰기를 자랑하는 고양 가와지쌀로 만든 쫄깃한 쌀떡과 에멘탈 치즈의 깊은 풍미, 바삭하게 튀겨낸 가와지쌀 튀밥의 식감이 완벽하게 어우러진 메뉴다. 특히 최고급 행주한우와 아삭한 일산열무를 다져 만든 떡갈비가 속을 든든하게 채워, 고양시 로컬푸드의 매력을 한입에 느낄 수 있다는 평을 받으며 방송 직후 시청자들의 폭발적인 출시 문의가 이어졌다.

고양시는 이러한 대중의 뜨거운 관심에 부응하고, BTS 콘서트를 위해 고양시를 찾는 수많은 국내외 아미(ARMY)들에게 고양시 특산물의 우수성을 알리기 위해 이번 오프라인 특별 판매를 전격 기획했다.

판매 부스는 콘서트장으로 향하는 주요 길목인 일산서구청 앞에 마련될 예정이며, 콘서트가 열리는 3일간(4월 9일, 11일, 12일) 하루 한정 수량 100개로 운영된다. 4월 9일 오전 11시 첫 판매를 시작하며 김시엽 셰프 또한 방문할 예정이다. 시는 K-팝을 대표하는 BTS의 공연 열기와 K-디저트의 새로운 가능성을 보여준 '가와지쌀도그'가 폭발적인 시너지를 내어, 고양시를 방문한 글로벌 팬들에게 잊지 못할 미식 경험을 선사할 것으로 기대하고 있다.

고양시 관계자는 "천하제빵 준우승이라는 쾌거를 이룬 김시엽 셰프의 가와지쌀도그는 고양시 농특산물의 무한한 가능성을 보여준 최고의 킬러 콘텐츠"라며, "글로벌 축제인 BTS 콘서트와 연계한 이번 특별 판매를 통해 고양시의 미식 브랜드 가치를 전 세계에 알리고, 지역 경제 활성화에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.

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한편, 품절 대란을 빚고 있는 프리미엄 브랜드 '가와지쌀'을 비롯해 '행주한우', '일산열무' 등 가와지쌀도그에 사용된 고양시 특화 농산물은 관내 13개 로컬푸드 직매장 및 온라인 스토어 등을 통해 만나볼 수 있다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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