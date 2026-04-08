식약처, HIV 감염 치료 희귀의약품 허가

'선렌카주·선렌카정' 수입으로 환자 치료기회 확대

식품의약품안전처는 사람 면역결핍 바이러스(HIV-1) 감염 치료에 사용하는 수입 희귀의약품 '선렌카주'와 '선렌카정(레나카파비르)'을 허가했다고 8일 밝혔다.

HIV(human immunodeficiency virus)는 백혈구의 일종인 CD4+ T세포를 표적으로 면역체계를 약화시키며, 감염을 치료하지 않으면 후천성 면역결핍증후군(AIDS)으로 이어지게 된다.

이 약은 HIV-1의 캡시드 단백질을 표적으로 하는 선택적 억제제로, 세포핵 안으로의 유입 차단과 바이러스 조립 및 방출 억제, 비정상적인 캡시드 형성을 유도해 HIV-1 복제를 억제한다.

기존 항레트로바이러스요법에 실패해 다른 효과적인 치료요법을 제공할 수 없는 다제내성 HIV-1 감염 성인 환자를 대상으로 하는 치료제로, 기존 치료제로 충족되지 않는 의료 수요에 대한 새로운 치료 기회를 제공할 것이라고 식약처는 전했다.

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식약처는 이 약을 '글로벌 혁신제품 신속심사 지원체계(GIFT)' 제46호로 지정하고 신속심사를 진행해 의료 현장에 빠르게 도입될 수 있도록 했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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