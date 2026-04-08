중환자 진료 현장서 의료의 본질 실천

삼육부산병원 중환자의학과 최재영 실장이 시민의 생명과 건강을 지켜온 공로를 인정받아 부산시장 표창을 받았다.

최재영 실장은 4월 7일 부산시청 대강당에서 열린 '제54회 보건의 날 기념식'에서 지역 보건의료 발전에 기여한 공로로 부산시장 표창을 받았다.

삼육부산병원 최재영 실장이 부산시장 표창을 받고 기념촬영하고 있다. 삼육부산병원 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 박형준 부산시장을 비롯해 병원계와 보건의료 단체 관계자, 공무원, 시민 등 500여명이 참석해 현장에서 헌신해 온 유공자들을 격려했다. 부산시는 공개 추천을 통해 보건의료인 27명과 공무원 11명 등 총 38명을 선정해 표창을 수여했다.

최 실장은 중환자 진료의 최일선에서 수많은 위급 상황을 마주하며, 환자의 생명을 지키기 위한 진료에 매진해 온 의료인이다. 특히 중증 환자 치료와 의료 서비스 질 향상을 위해 지속적으로 노력해 온 점이 높이 평가됐다.

중환자실은 긴장과 결단이 반복되는 공간이다. 그 속에서 최 실장은 환자와 가족의 마지막 희망으로서, 또 의료진의 중심으로서 묵묵히 역할을 수행해 왔다. 이번 수상은 이러한 헌신과 책임감이 공적으로 인정받은 결과로 의미를 더한다.

최재영 실장은 "이번 표창은 개인이 아닌 함께 환자를 돌봐온 의료진 모두의 성과라고 생각한다"며 "초심을 잃지 않고 시민의 생명과 건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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삼육부산병원은 이번 수상을 계기로 앞으로도 생명의 최전선에서 신뢰받는 의료, 사람 중심의 의료를 지속적으로 실천해 나갈 방침이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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