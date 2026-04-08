전국상인연합회와 소상공인연합회 대전지회가 전통시장 활성화와 지역 상권 발전에 이바지한 공로로 소상공인시장진흥공단 지역본부와 센터 직원에게 표창장과 감사패를 수여했다.

소상공인시장진흥공단 직원들이 전통시장·상점가 활성화 공로로 전국상인연합회 표창을 받고 기념사진을 촬영하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

전상연은 전통시장과 상점가의 경쟁력 강화를 위해 현장에서 상인들과 함께 호흡하며 다양한 지원사업을 추진해 온 공단 직원들의 공로를 인정해 표창장을 수여했다.

이번 표창은 지난 3월 진행된 '민생 현안 소통을 위한 전국상인연합회 회장단 간담회'에서 논의된 현장 직원 격려와 사기 진작의 일환으로 이뤄졌으며, 상인회와의 협력 강화, 지역 상권 활성화를 위한 현장 지원 등 다양한 활동을 통해 상인들의 경영 안정과 시장 경쟁력 제고에 이바지한 점이 높이 평가됐다.

특히 현장에서 상인들과 긴밀히 소통하며 애로사항을 해결해 온 점이 상인들로부터 높은 평가를 받아, 전상연 지역별 지회에서 각 1명씩 추천받아 표창이 이뤄졌다.

표창 수상자는 ▲이현주 센터장(서울중부센터) ▲이태윤 센터장(수원센터) ▲박미영 센터장(경주센터) ▲조영문 과장(광주전남제주지역본부) ▲전하나 과장(전북지역본부) ▲강주희 대리(대전북부센터) ▲장은영 대리(충북지역본부) ▲고정혜 대리(통영센터) ▲임서희 주임(서산센터) 이다.

소공연 대전지회도 소진공 음성센터 임철주 과장에게 감사패를 수여하며 그간의 지원과 협력에 대한 고마움을 전했다.

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인태연 이사장은 "전통시장과 골목상권은 지역경제의 뿌리이자 지역사회를 지키는 골목의 불빛"이라며 "현장에서 소상공인들과 함께 땀 흘려 온 직원들의 노력이 상인들로부터 인정받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다. 이어 "소진공은 앞으로 전통시장·상점가 및 소상공인들과 더욱 긴밀히 협력하며, 현장에서 체감할 수 있는 지원을 통해 지역 상권이 활력을 되찾고 지속해서 성장할 수 있도록 소상공인의 강력한 우군이 되겠다"고 덧붙였다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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