법무법인 태평양 법인장으로 치르기로

제33대 법무부 장관을 지낸 배명인 법무법인 태평양 명예대표변호사가 숙환으로 지난 6일 별세했다. 향년 93세.

배명인 전 법무부 장관. 법무법인 태평양 AD 원본보기 아이콘

고인은 1932년 11월 8일 경남 진해시에서 태어나 진해고등학교, 서울대 법과대학을 졸업한 뒤 고등고시 8회로 법조계에 입문했다.

서울·청주·부산·대구지검 검사, 서울지검 부장검사, 서울지검 성북지청장, 광주지검장, 법무부 검찰국장, 대검찰청 차장검사 등을 거쳐 1982년 6월부터 1985년 2월까지 제33대 법무부 장관을 지냈다.

그는 법무부 장관 재임 기간 중 법무 행정의 안정성을 높이고 법질서 확립에 기여한 공로로 1983년 홍조근정훈장과 1985년 청조근정훈장을 수훈했다.

이후 1986년 12월 김인섭, 이정훈 명예대표변호사와 함께 법무법인 태평양의 전신인 태평양합동법률사무소를 설립하고 태평양을 성장시키는 데 중추적 역할을 했다.

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빈소는 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 14호실이며, 장례는 태평양 법인장으로 치러진다. 발인은 오는 9일 오전 10시다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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