수요일인 8일은 아침에 쌀쌀하고 일교차가 크겠다. 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 안팎에 그치고, 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 기온은 서울 4.2도, 인천 3.8도, 수원 2.9도, 춘천 0.2도, 강릉 8.2도, 청주 3.0도, 대전 1.2도, 광주 2.2도, 제주 6.2도, 대구 2.9도, 부산 8.1도, 울산 5.1도, 창원 7.0도 등이다.

서울 광화문 사거리를 지나는 시민들이 몸을 잔뜩 움츠린 채 발걸음을 서두루고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

낮 최고기온은 13∼19도로 예보됐다.

대체로 맑다가 전라권과 제주도는 늦은 오후부터, 그 밖의 지역은 밤부터 차차 흐려지겠다. 오후부터 강원 산지와 경북 북동 산지에 순간풍속 시속 70㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠다.

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미세먼지의 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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