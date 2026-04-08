순항 고도·경제속도 최적화 등 운항 기법 도입… 탄소 저감·유류비 절감 동시 추진

에어부산이 운항 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이기 위한 '녹색 운항' 캠페인에 나섰다.

에어부산(대표 정병섭)은 8일 탄소 저감과 운항 효율 극대화를 위해 'BX Green Operation(녹색 운항)' 캠페인을 시행한다.

이 캠페인은 비상경영 기조 속에서 운항 단계별 불필요한 연료 소모를 줄여 유류비를 절감하고, 동시에 친환경 운항 체계를 구축하기 위한 전략이다.

세부적으로는 항공기 중량과 기상 조건을 반영한 최적 순항 고도 유지, 경제속도 운항을 통한 연료 소모 최소화, 최적 직항로 활용으로 비행시간 단축 등을 추진한다. 또한 착륙 시 플랩 설정 조정과 착륙 후 한 개 엔진만 사용하는 '원 엔진 택싱(One Engine Taxi)' 방식 도입으로 연료 효율을 높일 계획이다.

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에어부산 관계자는 "모든 절차는 운항 승무원의 판단 아래 안전이 충분히 확보된 경우에만 시행된다"며 "녹색 운항을 통해 탄소 저감과 비용 효율을 동시에 달성하고, 안전 운항을 기반으로 고객 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

에어부산은 지난해 3월부터 지방공항 최초로 부산~마쓰야마 노선에 지속가능항공유(SAF)를 주 1회 1% 혼합해 운항하는 등 친환경 항공 운영에도 지속적으로 힘쓰고 있다.

동급 항공기 대비 연료 효율성이 15% 향상되고, 연 5000톤의 탄소 배출을 저감할 수 있는 에어부산 대표 기재 A321neo 항공기. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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