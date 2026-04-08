지역내 최대 규모…설악IC 인접

1~4층은 테라스 특화 설계 적용

동광종합토건은 경기 가평군 설악면 신천리 일원에 건립하는 '썬밸리 오드카운티 가평설악' 아파트의 견본주택을 오는 10일 개관한다.

동광종합건설이 오는 10일 견본주택을 개관하고 분양에 돌입하는 가평군 설악면 '썬밸리 오드카운티 가평설악' 아파트 조감도. 동광종합건설 제공 AD 원본보기 아이콘

단지는 지하 2층~지상 25층 10개 동, 1039가구 규모로, 가평 일대에서는 최대 규모다. 전용면적별로는 ▲59㎡ 166가구 ▲67㎡ 43가구 ▲84㎡ 614가구 ▲94㎡ 70가구 ▲95㎡ 49가구 ▲114㎡ 84가구 ▲125㎡ 13가구 등이다.

회사 측은 이 일대 자연환경을 고려해 세컨드 홈 수요도 겨냥해 단지를 설계했다. 1~4층 세대에는 테라스 특화설계를 적용했으며 단지 내에는 호텔식 게스트하우스, 골프연습장, 스크린골프실, 피트니스, GX룸 등 다양한 체육시설과 함께 라운지카페, 맘스카페 등을 마련한다. 단지 앞에는 약 9900㎡ 규모의 공원을 조성할 계획이다.

단지에서 서울양양고속도로 설악IC까지는 1㎞ 남짓한 거리여서 서울 잠실역까지 30분대 이동이 가능하다. 인근 버스터미널에서는 서울 잠실·청량리·상봉 등으로 연결되는 버스가 운행되고 있다.

견본주택에서는 12일까지 3일간 방문객에게 생활용품과 라면, 각티슈 등을 선착순으로 제공하는 이벤트를 진행한다.

계약자에게는 식기세척기·전기오븐·하이브리드쿡탑 등의 빌트인 주방가전을 무상 제공한다. 썬밸리그룹 골프장 및 호텔·콘도 할인권도 증정한다.

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가평은 비규제지역이어서 계약 6개월이 지나면 분양권 전매가 가능하다. 중도금은 전액 무이자 조건으로 대출 지원된다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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