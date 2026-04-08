경기도교육청이 교육 현장의 안전 문화 확산과 중대재해 없는 안전한 근로환경 조성을 위해 중대재해 예방 교육을 확대 시행한다. 도교육청은 4월부터 6월까지 학교 관리자 등을 대상으로 '맞춤형 중대재해 예방 교육'을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 교육은 전 기관에 도교육청 소속 강사가 직접 방문하는 대면 교육방식으로 진행된다.

도교육청은 특히 지난해 중대재해 예방 집합교육에 대한 높은 수요를 반영해 전국 최대 규모인 도내 학교 수를 고려해 교육 대상과 횟수를 늘렸다. 올 하반기에는 교육 대상을 업무담당자까지 확대할 예정이다.

경기도교육청이 찾아가는 맞춤형 중대재해 예방교육을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 교육 내용은 지난해 제작 보급한 중대재해처벌법 업무 지침을 토대로 중대재해처벌법의 전반적인 이행사항, 교육기관 중대재해 사례분석 등이다.

도교육청은 올해 '위험성평가 및 학교 안전보건관리 지원 사업'에 76억원을 예산 편성했다. 이를 통해 교육시설 또는 급식실 안전사고 등 학교 내 유해 위험 요인을 조기 발견하고 제거해 더욱 촘촘한 안전망을 구축할 계획이다.

AD

도교육청 관계자는 "이번 교육을 통해 중대재해처벌법에 따른 이행사항을 현장에서 철저히 인지하도록 지원하고, 내실 있는 중대재해 예방 사업을 지속적으로 추진해 안전한 경기미래교육을 실현할 계획"이라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>