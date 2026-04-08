투명 물막이판·역류방지기 지원

풍수해보험 보험료도 최대 100% 지원

서울 마포구(구청장 박강수)가 본격적인 우기가 시작되기 전에 지하·반지하 세대를 대상으로 침수방지시설 무상 설치에 나선다고 8일 밝혔다.

지원 대상은 마포구 내 단독주택, 상시근로자 10명 이하 소규모 상가, 아파트를 제외한 공동주택 가운데 지하 또는 반지하 세대다. 구는 현장 조사를 거쳐 설치 가능 여부를 확인한 뒤 물막이판과 역류방지기를 무상으로 설치한다.

박강수 마포구청장이 투명 물막이판을 점검하고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번에 설치되는 물막이판은 투명 재질로 제작돼 채광과 시야를 가리지 않는다. 기존의 불투명 알루미늄 제품과 달리 외관 훼손을 최소화한 것이 특징이다. 역류방지기는 공공 하수관 수위 상승 시 하수가 지하 주택으로 역류하는 것을 막는 장치로, 욕실·싱크대·베란다 등에 설치된다.

신청은 건물 소유주 또는 세입자가 할 수 있으며, 세입자의 경우 건물주 동의가 필요하다. 마포구청 물관리과에 전화하거나 신청서를 직접 제출하면 된다. 연말까지 접수를 받으나 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 구는 지난해 289가구를 대상으로 1132개소에 침수방지시설을 설치했다.

마포구는 풍수해·지진재해 보험 가입 지원 사업도 병행한다. 가입 대상 시설은 주택(동산 포함), 소상공인 상가·공장, 비닐하우스 등 온실이며, 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·지진 등을 보장한다.

보험료 지원 비율은 계층에 따라 차등 적용된다. 재해취약지역 내 경제취약계층은 100%, 기초생활수급자는 최소 87%, 차상위계층은 최소 78%, 일반 구민은 최소 55%를 지원받는다. 피해 보상 한도는 침수 피해 주택의 경우 최대 800만원(50㎡ 이하, 100% 보상 기준), 소상공인 상가·공장은 최대 1억5000만원이다.

일반가입자는 DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH손해보험, 한화손해보험, 메리츠화재에 유선으로 문의하거나 국민재난안전포털에서 인터넷 가입하면 된다. 취약계층은 마포구청 물관리과 또는 거주지 동 주민센터로 문의하면 된다. 보험 보장기간은 가입일로부터 1년이다.

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박강수 마포구청장은 "기후변화로 인한 국지성 호우 등 예측하기 어려운 재난에 대비하기 위해서는 사전 대응이 필수적이다"며 "실효성 있는 안전 대책을 지속해서 추진해 구민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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