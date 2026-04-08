경기도, 10~11일 도담뜰에서 '도시농업의 날' 행사
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경기도가 도시농업의 날 기념행사를 오는 10~11일 이틀간 경기도청 도담뜰에서 개최한다.
경기도가 주최하는 이번 행사는 '도시, 초록으로 숨을 쉬다'라는 부제로 무너진 도심 생태계를 복원하고 시민의 마음을 치유하는 도시농업의 가치를 조명하는 데 초점이 맞춰 진행된다.
행사장에는 15개의 체험 부스와 5개의 홍보 부스, 5개의 판매 부스가 다채롭게 운영된다. 내 손으로 직접 흙을 빚어 생명을 불어넣는 딸기·다육 화분 만들기부터 수경재배 체험, 천연 수세미 제작, 천연 염색까지 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 이색 콘텐츠가 가득하다. 특히 농산물 직거래장터인 '도래미 마켓(봄을 담은 마켓)'과 연계해 50여 개 부스에서 품질 좋은 농산물과 가공품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.
경기도의 도시농업의 날 포스터
축제의 활기를 더할 문화 공연도 준비돼 있다. 10일에는 도심의 오후를 여유롭게 물들이는 어쿠스틱 및 버스킹 공연이 펼쳐진다. 이어 11일 오전에는 심장을 울리는 난타와 사물놀이 공연이, 오후에는 아이들의 눈망울을 반짝이게 할 마술 공연과 버블쇼가 쉴 틈 없이 이어져 가족 단위 방문객들에게 최고의 주말을 선사할 예정이다.
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박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 행사는 도시민이 도심 속에서 농업의 가치를 직접 체험하는 뜻깊은 자리"라며 "도시농업이 단순한 체험을 넘어 탄소중립 실천과 공동체 회복을 위한 생활 속 문화로 확산할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.
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