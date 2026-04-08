이봉주·권화운 등 특별 게스트 참여

서울 양천구(구청장 이기재)가 오는 11일 안양천 일대에서 '제15회 양천마라톤 대회 #벚꽃런'을 개최한다. 올해 참가자는 8400여 명으로 역대 최대 규모다.

2025년 양천마라톤 대회 현장 전경. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

2023년 8년 만에 재개된 이 대회는 첫해 4600여 명, 지난해 6000여 명이 참가하며 서남권 대표 마라톤 대회로 자리매김해 왔다. 올해는 접수 시작과 동시에 약 1만5000명이 몰려 서버가 마비될 정도로 열기가 뜨거웠다.

대회는 오전 7시 50분 신정교 아래 안양천 해마루축구장에서 개막식과 함께 시작된다. 홍보대사인 '국민 마라토너' 이봉주를 비롯해 배우 권화운, 러닝 유튜버 러너임바 등이 특별 게스트로 참여해 참가자들과 함께 코스를 달린다.

코스는 하프·10㎞·5㎞·5㎞ 가족런 등 4개 부문으로 운영되며, 완주 메달과 티셔츠·러닝벨트·백가방 등이 제공된다. 현장에는 포토존과 22개 체험 부스도 마련된다.

AD

구는 안전사고 예방을 위해 당일 오전 7시부터 12시까지 마라톤 구간 자전거도로 일부를 통제한다. 통제 구간은 구일역~해마루축구장~신정잠수교~염창교 안양천합수부~강서피크닉장 일대다. 코스 전 구간에는 진행요원과 자원봉사자 300여 명이 배치되며, 응급 대응을 위한 '레이스 패트롤'과 의료 부스도 운영된다.

이기재 양천구청장은 "역대 최대 규모로 개최되는 만큼, 관계기관과 긴밀히 협력해 마지막 참가자가 결승선을 통과할 때까지 현장 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

제15회 양천마라톤대회 홍보포스터. 양천구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>