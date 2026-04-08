미래통일교육센터 개관 2년

체험 중심 ‘학생 숙박형 통일교육’ 확대

접경지역 특색 반영한

교직원 맞춤형 연수 운영 교육 전문성 강화

경기도교육청(교육감 임태희)이 '2026년 통일교육 프로그램' 운영으로 학생과 교직원의 균형 있는 통일인식 확산에 힘쓴다. 미래통일교육센터 개관 2년째를 맞아 교육 프로그램을 내실화하고 체험·연수·연구 기능을 더욱 강화할 방침이다.

경기도교육청이 '2026년 통일교육 프로그램' 운영으로 균형 있는 통일인식 확산에 힘쓴다. 사진은 미래통일교육센터 전경. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 프로그램은 '미래세대의 균형 있는 통일인식 확산'을 목표로 학교 교육과정과 연계한 학생 체험형 통일교육과 교직원 맞춤형 연수를 집중 운영할 계획이다.

먼저 학생 통일교육은 기존 1일형 프로그램에 더해 숙박형 프로그램을 새롭게 운영한다. 1일형 프로그램은 현장 참여와 체험 중심 활동으로 진행하며 숙박형은 심화 교육 및 체험, 협력 활동 중심으로 운영한다.

이와 함께 통일교육주간(5월 넷째 주) 전후에는 교육자료 제공과 연계한 행사를 다채롭게 마련해 학교의 참여도를 높일 계획이다.

교직원 프로그램은 접경지역의 특색을 살려 대상별 맞춤형으로 운영한다.

교원 대상으로는 교과와 범교과 교육과정에 따라 통일교육 수업 설계 역량 강화 연수를 제공할 예정이다. 교(원)장·교(원)감은 통일교육 정책 방향에 중심을, 교사는 방학 중 통일교육 역량 강화 연수를 집중적으로 추진한다. 일반직 및 교육공무직원은 공공부문 통일교육 연수와 연계해 통일인식 제고를 위한 현장 체험과 참여형 연수로 진행한다.

경기도교육청 미래통일교육센터는 맞춤형 통일교육 운영으로 미래세대의 올바른 통일인식 함양을 지원하고 학교 현장과 협력해 체감도 높은 교육이 이뤄지도록 힘쓸 방침이다.

AD

또한 연구학교 지정·운영과 정책지원단 구성으로 통일교육자료를 개발 보급하고, 협력강사(통일교육해설사) 인력풀 운영 등 교육의 전문성과 현장성을 지속해서 높여 나갈 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>