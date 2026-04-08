경기도가 도내 출판 생태계 활성화와 유통 다각화를 위해 '경기도서 크라우드 펀딩 지원사업'에 참가할 출판사와 서점을 오는 27일까지 모집한다.

크라우드펀딩(Crowdfunding)는 대중이 십시일반 자금을 모아 특정 프로젝트에 참여하거나 투자하는 방식이다.

만화, 웹툰, 웹소설 등 장르 제한 없이 신규 출판 콘텐츠라면 모두 지원할 수 있다. 글쓰기 모임 등 서점 내 활동과 연계된 프로젝트도 참여할 수 있다.

경기도서 크라우딩펀드 지원사업 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

경기도는 20개 안팎의 프로젝트를 선정해 기업당 500만원의 펀딩 운영 자금을 지원한다. 또한 배너 광고 등 홍보를 돕고, 펀딩 성공 시 최대 100만원의 매칭 지원금을 추가로 제공한다.

선정된 프로젝트는 올해 9월까지 플랫폼 '온오프믹스'에서 펀딩을 시작해 11월까지 독자에게 도서 등 리워드 발송을 모두 마쳐야 한다. 참가 희망 기업은 이달 27일까지 온라인으로 접수하면 된다.

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강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "이번 모집에 참신한 시각을 가진 신진 작가와 보석 같은 원고를 보유한 출판사들의 많은 참여를 바란다"며 "콘텐츠 산업의 뿌리인 출판 생태계가 더욱 건강하고 다양하게 성장할 수 있도록 정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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