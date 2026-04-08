ETF 인기 폭발하더니…금융당국, 7월 '본보기 검사' [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]너도나도 뛰어든 ETF…제2의 홍콩 ELS 사태 우려도

②[원자재]화석연료 의존 낮추는 등 에너지 체계 혁신…전기화 추진

③[방산]대형 해외방산기업, '절충교역' 약속 어겨…에어버스, GE 등

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ ETF 판매 폭증에 칼 빼든 금감원…상반기 1위 은행, 7월 '본보기 검사' ○중동 정세 불안으로 증시 변동성 커진 상황

○5대 은행 ETF 판매액 1~3월 23.5조

○"제2의 홍콩 ELS 사태 우려…불완전판매 위험 확대"

■ 2030년까지 재생에너지 비중 20% 이상 확대…"화석연료 의존 구조 탈피" ○기후부, 국무회의서 '에너지 대전환 추진계획' 보고

○모든 영역의 전기화·탈탄소화 추진

○석탄발전소, 2040년까지 단계적 폐지

■ [단독] 해외방산기업 절충교역 약속 어겼다 ○에어버스, GE 등 절충교역 이행날짜 마감 불구 불이행

○록히드마틴, 이행률 85%수준

○F-35추가 계약도 장담못하는 상황

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>