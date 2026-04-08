[한 눈에 읽기]
①[마켓]너도나도 뛰어든 ETF…제2의 홍콩 ELS 사태 우려도
②[원자재]화석연료 의존 낮추는 등 에너지 체계 혁신…전기화 추진
③[방산]대형 해외방산기업, '절충교역' 약속 어겨…에어버스, GE 등

MARKET INDEX : Year to date

ETF 인기 폭발하더니…금융당국, 7월 '본보기 검사' [1분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

Top3 NEWS

■ ETF 판매 폭증에 칼 빼든 금감원…상반기 1위 은행, 7월 '본보기 검사'
○중동 정세 불안으로 증시 변동성 커진 상황
○5대 은행 ETF 판매액 1~3월 23.5조
○"제2의 홍콩 ELS 사태 우려…불완전판매 위험 확대"
■ 2030년까지 재생에너지 비중 20% 이상 확대…"화석연료 의존 구조 탈피"
○기후부, 국무회의서 '에너지 대전환 추진계획' 보고
○모든 영역의 전기화·탈탄소화 추진
○석탄발전소, 2040년까지 단계적 폐지
■ [단독] 해외방산기업 절충교역 약속 어겼다
○에어버스, GE 등 절충교역 이행날짜 마감 불구 불이행
○록히드마틴, 이행률 85%수준
○F-35추가 계약도 장담못하는 상황
ETF 인기 폭발하더니…금융당국, 7월 '본보기 검사' [1분 브리프] 원본보기 아이콘

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"지금이 바닥? 전쟁 끝나면 확 오른다"…코스피 반등 이끌 업종은[실전재테크] "지금이 바닥? 전쟁 끝나면 확 오른다"…코스피 반...
AD

View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈