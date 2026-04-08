도널드 트럼프 미 대통령이 7일(현지시간) 이란의 시민들이 발전소와 교량 앞에서 인간 사슬을 만든 것에 대해 '완전히 불법'이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 NBC 방송과의 전화 통화에서 이같이 말하며 "그들은 그렇게 해서는 안 된다"고 강조했다.

또한 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라고 쓴 이유를 묻는 질문에 "그건 당신들이 알아내야 할 것"이라고 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 이란에 호르무즈 해협을 다시 개방하지 않으면 교량과 발전소 등 이란의 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 경고했다. 이후 미 동부시간 이날 오후 8시를 이란과의 협상 최종시한으로 제시했다.

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시한 당일인 이날 이란 현지 언론들은 주요 화력발전소와 다리에 시민들이 모여 '인간 사슬'을 만들었다고 보도했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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