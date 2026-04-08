인텔 부활하나…머스크 AI 반도체 기지 '테라팹' 합류

실리콘팹 개발 함께 하기로





미국 반도체 기업 인텔이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI) 칩 생산 프로젝트 '테라팹'에 합류한다.

7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 인텔은 테라팹 프로젝트를 통해 초고성능 칩을 대규모로 설계, 제조 및 패키징하겠다고 밝혔다.

테라팹은 머스크 CEO가 AI와 로봇공학, 우주 데이터센터 등에 사용될 자체 칩 생산을 위해 직접 추진하는 초대형 반도체 생산기지다. 머스크는 지난달 반도체 생산량이 자신들의 수요에 미치지 못한다며 텍사스주 오스틴에 우선 첨단 기술 팹부터 건설하겠다고 발표한 바 있다.

오스틴 공장은 테슬라의 로보택시와 옵티머스 휴머노이드 로봇에 사용될 칩을 생산할 예정이다. 이 두 분야는 전기차 제조업체인 테슬라가 인공지능 기반 제품에 집중하면서 우선적으로 추진하는 분야다.

인텔은 공식 엑스(옛 트위터) 계정에 "스페이스X·xAI·테슬라와 함께 '테라팹' 프로젝트에 참여해 실리콘 팹(반도체 생산공장) 기술을 '리팩토링' 하게 된 것이 자랑스럽다"고 올렸다. 리팩토링은 칩의 성능이나 신뢰성을 높이기 위해 시행하는 개발 과정을 말한다.

그러면서 "초고성능 칩을 대규모로 설계·제조·패키징하는 인텔의 역량은 연간 1TW(테라와트)의 연산 능력을 생산해 AI와 로봇 공학의 발전을 뒷받침할 목표를 가속하는 데 이바지할 것"이라고 강조했다.

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한편, 인텔은 지난해 고강도 구조조정을 단행한 바 있다. 미국 정부와 엔비디아, 소프트뱅크 등에서 투자를 유치하고, 수년 전 매각했던 반도체 공장 관련 지분을 최근 되사는 등 과거 영광을 되찾기 위해 노력 중이다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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