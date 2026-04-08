중·러, 수정안도 거부권 행사

이란이 러시아에 저지 요청



미국 뉴욕에 위치한 유엔. 뉴욕(미국)=황윤주 기자 AD 원본보기 아이콘

호르무즈 해협의 선박 보호와 봉쇄 해제를 위한 유엔 안전보장이사회(안보리)의 결의안이 중국과 러시아의 거부권 행사에 결국 부결됐다.

뉴욕 유엔본부에서 7일(현지시간) 열린 안보리 회의에서 호르무즈 해협 관련 결의안은 찬성 11표, 반대 2표, 기권 2표로 채택이 무산됐다. 거부권을 가진 상임이사국 중국과 러시아가 거부권을 행사했고, 콜롬비아와 파키스탄은 기권했다.

이번 결의안은 안보리 의장국인 바레인이 걸프협력회의(GCC) 회원국들과 조율해 마련한 것이다.

원래 호르무즈 해협 통행을 차단하거나 방해하려는 시도에 대응해 '필요한 모든 방어적 수단'을 승인하는 내용이 담겼으나, 중국과 러시아가 강하게 반대해 표결이 연기됐다. 군사적 개입 가능성을 열어두는 표현이라는 점 때문이다.

이에 해당 문구를 삭제하고 '해협을 폐쇄하거나 방해하려는 시도를 억제하기 위한 노력'을 지지한다는 수준으로 조정됐다. 또 '이해관계 국가들이 방어적 협력을 통해 항행 안전과 보안을 확보하는 데 기여할 것을 강력히 권고한다'는 문구를 새로 포함했다.

이 과정에서 부정적인 입장을 보였던 프랑스는 찬성으로 돌아섰으나, 러시아와 중국은 계속해서 거부권을 행사했다.

호르무즈 해협을 차단하고 있는 이란은 이번 결의안이 상황을 복잡하게 만들 뿐이라며 러시아 측에 채택을 저지해달라고 요청한 것으로 전해졌다.

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한편 안보리 결의안은 15개 이사국 중 최소 9개국의 찬성이 필요하며, 5개 상임이사국(미국·중국·영국·프랑스·러시아) 중 어느 국가도 거부권을 행사하지 않아야 한다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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