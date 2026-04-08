헤드라인 CPI도 2.75% 기존 전망 유지

유가 상승이 0.1~0.2%P 끌어올릴 것

전쟁으로 CPI 약 3% 수준까지 높아질수도

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재. 뉴욕(미국)=황윤주 특파원 AD 원본보기 아이콘

존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이란 전쟁으로 인한 물가 상승 압박에도 기존 전망과 같이 올해 헤드라인 소비자물가지수(CPI)를 2.75%, 근원 CPI를 2.5%로 예상한다고 밝혔다.

윌리엄스 총재는 7일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "올해 헤드라인 CPI 전망은 2.75% 수준이다"면서도 "에너지 가격 향방에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.

아직까지 기존 전망에 변화가 없다는 점을 재확인한 것이다. 윌리엄스 총재는 지난주 스태튼아일랜드경제개발공사 행사에서 올해 헤드라인 CPI를 2.75%로 예상한다고 밝힌 바 있다. 당시 에너지 가격 상승이 인플레이션을 더 높일 수 있지만, 단기간에 정상화될 것이라고 기자들에게 설명했다.

그는 "올해 미국의 근원 소비자물가지수(CPI)는 2.5% 수준이 될 것이라는 기존 입장을 유지하고 있다"며 관세율도 낮아졌고, 근원 CPI와 관련해 긍정적인 신호들도 보인다"고 말했다.

윌리엄스 총재는 이란 전쟁으로 인한 국제유가 상승이 단기적으로 CPI에 영향을 미칠 것으로 보았다. 그는 "분명히 에너지 가격 상승이 근원 CPI에 영향을 미친다"며 "에너지 가격이 연간 근원 CPI를 약 0.1~0.2%포인트 올리 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "에너지 가격이 중요한 구성 요소라 헤드라인 CPI는 올해 중반 실제로 높아질 것"이라며 "에너지 가격이 다시 내려오거나 안정된다면 인플레이션에 추가적인 압력은 없을 것이다"고 분석했다.

이란 전쟁 여파로 유가 상승세가 CPI를 어디까지 밀어올릴 것이냐는 질문에 윌리엄스 총재는 "예측이 쉽지 않지만 분명 약 3% 수준까지는 갈 수 있다"고 전망했다.

그는 "현재 시장 기대치는 향후 1년간 CPI가 약 3.00~3.25% 정도가 될 것으로 본다"며 "하지만 에너지 가격이 얼마나 오르는지, 얼마나 오래 높은 수준을 유지하느냐, 혹은 다시 내려오느냐에 따라 크게 달라진다"고 설명했다.

이어 "개인적으로 에너지 가격 외에 근원 CPI, 기대 인플레이션, 여러 지표들에도 주목하고 있다"고 덧붙였다.

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한편, 오는 10일 3월 CPI가 발표된다. 시장에서는 3월 CPI가 전월 대비 1.0%, 전년 대비 3.4% 상승할 것으로 예상하고 있다. 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.7% 상승이 예상된다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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