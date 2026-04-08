경남도, 특별법 기반 대형 프로젝트 착수



전국 최초 국제물류진흥지역 지정 목표

경남 김해시 화목동 일대가 동북아 최대 규모 '국제 비즈니스 도시'로 조성된다.

경남도와 김해시는 7일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 김해 화목동 일대를 국제 비즈니스 도시로 조성하는 대형 프로젝트를 발표했다.

박완수 경남도지사가 화목동 국제 비즈니스 도시 조성 관련 브리핑에서 향후 계획과 목표에 대해 설명하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

직접 발표에 나선 박완수 도지사는 "그간 경남도가 추진해 온 국제물류진흥지역 특별법이 제정됐다"면서 "특별법을 바탕으로 화목동 전 지역을 경제자유구역이나 자유무역으로 지정해 활발한 비즈니스가 이뤄지게 하겠다"고 말했다.

그는 "그간 항만, 공항, 철도를 관리하는 부처와 법령이 달라 시설 간 연결이나 유기적 통합 관리가 불가능해 사업 추진에 어려움이 있었으나, 이번 특별법 제정으로 사업 추진을 위한 법적 기반이 마련됐다"라고 설명했다.

그러면서 "화목동 일대를 글로벌 복합 전시 산업(MICE) 거점, 복합 물류 허브, 물류 인공지능(AI)·로봇 클러스터 등 5개 거점으로 개발하겠다"는 계획을 제시했다.

박완수 경남도지사가 화목동 국제 비즈니스 도시 조성 관련 계획을 발표하고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

경남도는 화목동 일대에 동남권 최대 규모 글로벌 복합 전시 산업(MICE) 거점을 만든다.

축구장 50개 크기인 33만㎡ 규모의 초대형 국제컨벤션센터를 설립하고 특급호텔 및 비즈니스 쇼룸, 쇼핑센터 등 지원시설을 별도로 갖춰, 365일 글로벌 전시 행사가 끊이지 않는 '동남권 비즈니스 규모의 심장'으로 삼을 방침이다.

또 북극항로 시대를 주도할 '복합물류 허브'를 구축한다.

해상과 항공을 넘나드는 신속 환적 체계를 완성해 글로벌 전자상거래 유통센터(GDC)를 유치하고, 제조와 가공을 결합한 고부가가치 국제물류단지를 조성한다.

이와 함께 동김해 나들목(IC)에서 화목동을 거쳐 진해신항까지 이어지는 고속도로, 진영에서 가덕도 신공항까지 연결되는 철도 등을 확충해 '동북아 물류 공급망의 중심'으로 만들 계획이다.

도는 또 인공지능과 로봇, 제조와 물류가 결합한 '물류 AI·로봇 클러스터'를 조성한다.

첨단 제조산업 클러스터를 조성해 물류 로봇과 부품 제조기업, 센서 기업 등을 유치하고 저온 유통(콜드체인) 산업의 이점을 살려 K-푸드와 바이오, 의약품 등 고부가가치 신산업을 육성한다.

홍태용 경남 김해시장이 화목동 국제 비즈니스 도시 조성 관련 브리핑을 하고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

아울러 물류 산업 지능화를 선도할 공공 인프라도 구축한다.

정부의 물류 연구개발(R&D) 및 공공데이터센터를 유치해 '물류 산업 지능화'를 이끌고, 정주환경과 문화가 어우러진 자족형 복합도시를 구현해 일터와 삶터가 공존하는 직주일체형 주거단지를 조성할 예정이다.

도는 이를 위해 도와 김해시, 관련 기관이 참여하는 전담팀(TF)을 꾸려 '전국 최초의 국제물류진흥지역' 지정과 국가 전략사업 선정, 규제 완화 및 투자 유치를 위해 행정력을 집중한다.

박 도지사는 "김해시가 대한민국 물류 중심이자 국제 비즈니스 도시로 힘차게 도약할 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다"라며 "중앙정부, 부산시 등과 협력해 김해가 국제 비즈니스 도시가 되게 하겠다"고 말했다.

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홍태용 김해시장은 "싱가포르에 버금가는 국제 비즈니스 도시를 만들겠다는 경남도의 구상에 밑거름이 될 수 있도록 총력을 다할 것"이라며 "북극항로 시대 미래 100년을 준비하는 동북아 최대 국제 비즈니스 도시, 글로벌 물류 허브 도시, 글로벌 MICE 거점 도시를 조성해 트라이포트를 기반으로 한 부울경 핵심 도시로 나아가도록 역량을 집중하겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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