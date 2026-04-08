글로벌 월간 판매량 7개월 연속 하락

내수 제외 3월 판매량은 65% 증가

한국서 1분기에만 지난해 판매량 절반 넘어

중국 최대 전기차 업체 BYD가 안방 시장에서 고전을 면치 못하고 있다. 내수 둔화 여파로 지속적인 판매 감소세를 기록하고 있는 상황에서 BYD는 해외 수출 목표를 상향하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

BYD 돌핀. BYD코리아 AD 원본보기 아이콘

8일 업계에 따르면 BYD의 지난 3월 신에너지차(NEV) 판매량은 30만222대로 집계됐다. 이는 전년 동기와 비교해 20.45% 감소한 수치다. 이로써 BYD의 월간 판매량은 7개월 연속 전년 대비 하락세를 기록했다. NEV엔 순수 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV), 수소차 등이 포함된다.

중국 내수 경기 둔화 영향으로 판매량뿐 아니라 순이익도 줄어들고 있다. BYD가 홍콩과 선전 증권거래소에 제출한 보고서에 따르면 지난해 순익은 326억위안(약 7조1000억원)으로 전년 대비 19% 감소했다. 이는 시장 전망치인 354억위안(7조7000억원)을 하회하는 수치이며 4년 만에 연간 순익이 감소했다.



수출 시장은 대조적인 흐름을 보이고 있다. BYD는 지난달 해외에서 12만83대를 판매하며 전년 동기 대비 65.12% 증가한 실적을 기록했다. 지난해 전체로 보면 판매량이 104만대를 넘어서면서 전년 대비 약 140% 증가했다. BYD가 내수 부진을 수출로 만회하는 전략을 세운 이유다.

해외 시장에서의 자신감은 목표치 수정으로 이어졌다. BYD는 올해 연간 수출 목표를 기존 130만대에서 150만대로 상향 조정하며 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

국내 시장에서의 성장세도 가파르다. BYD는 올해 1분기 한국에서 3968대를 판매하며 수입차 판매량 4위에 이름을 올렸다. 한국 진출 첫해인 지난해 6107대를 판매하며 성공적으로 안착했는데, 이미 1분기에만 지난해 판매량의 절반 이상을 달성한 것이다.

AD

업계 관계자는 "BYD가 중국 내수 시장의 한계를 극복하기 위해 한국을 포함한 글로벌 시장으로 눈을 돌리고 있다"며 "실제 수출 비중의 증가로 수익성이 회복하고 있고, 하반기 헝가리 공장 가동도 앞두고 있어 해외 시장에서 더 적극적인 전략을 취할 것 같다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>