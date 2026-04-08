15·18·19일 하루 두 차례

평소 출입 제한 가정당 권역 포함

'동궐도와 함께하는 창덕궁 나무답사' 현장. AD 원본보기 아이콘

창덕궁관리소는 오는 15일과 18일, 19일 사흘간 하루 두 차례(오전 10시·오후 2시 30분) '동궐도와 함께하는 창덕궁 나무 답사'를 운영한다고 8일 밝혔다.

동궐도는 19세기 초 제작된 궁궐 배치도다. 창덕궁·창경궁의 전각과 지형, 나무 약 3000그루 등에 대한 기록이 담겼다.

참가자는 전문 해설사의 안내로 그림 속 나무를 실제 공간에서 찾아보며 궁궐 경관의 변화와 전통 조경의 의미를 살핀다. 문헌 기록을 바탕으로 나무와 관련한 왕실의 역사와 이야기도 듣는다.

올해 답사에는 평소 출입이 제한되는 가정당 권역이 포함된다. 대조전 후원 기능을 담당하던 공간이다. 단풍나무가 집중적으로 식재돼 있으며, 서울타워를 조망할 수 있다.

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신청 접수는 9일 오후 2시부터 받는다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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