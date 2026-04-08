국립고궁박물관, 결혼식 장소 무료 개방…야외 은행나무 쉼터
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10월 매주 토·일요일 총 16회
국립고궁박물관 야외 은행나무.
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국립고궁박물관은 야외 은행나무 쉼터를 혼례 장소로 무료 개방하는 '야외 결혼식 지원사업'을 추진한다고 8일 밝혔다.
예식은 10월 둘째 주부터 다섯째 주까지 매주 토·일요일에 두 차례씩(오전 11시·오후 3시) 진행된다. 하객 100명 내외 규모로, 일반 예식과 전통 혼례 모두 가능하다.
선정된 예비부부에게는 예식장과 실내 피로연장 대관을 무료로 제공하고, 비품비 100만원을 지원한다. 사회적 배려 대상자에게는 예식 비용 전액(피로연 제외)을 추가로 뒷받침한다.
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신청 접수는 오는 15일까지 진행하며, 선정 결과는 17일 개별 통보한다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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