국립가야역사문화센터 시설 견학·기능 소개

국립가야문화유산연구소는 8일 오전 11시 경남 김해시 국립가야역사문화센터에서 지역주민을 대상으로 현장 설명회를 연다.

가야 문화권 조사·연구와 전시·교육을 담당하는 센터의 역할과 기능을 대대적으로 소개하는 자리다. 주민들이 직접 시설을 둘러보며 전시·연구 기능과 활용 가능한 프로그램에 대한 설명을 듣는다.

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연구소 관계자는 "장유1·2·3동 주민자치회 임원진을 대상으로 추가 설명회를 추진하는 등 지역사회와의 협력 기반을 강화할 계획"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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