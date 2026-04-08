황을순 궁중채화 보유자는 명예 보유자 예고

국가무형유산 '입사장' 보유자 승경란 씨. AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 8일 국가무형유산 입사장 보유자로 승경란 씨를 인정하고, 화각장 보유자로 한기덕 씨를 인정 예고했다. 더불어 궁중채화 보유자 황을순 씨를 명예 보유자로 예고했다.

승경란 씨는 현 보유자 홍정실 씨의 문하에서 기술을 익혔다. 1997년 이수자를 거쳐 2005년부터 전승 교육사로 활동한다. 입사장은 금속 표면에 문양을 새기고 금실과 은실로 장식하는 기능이다.

국가무형유산 '화각장' 보유자로 인정 예고된 한기덕 씨. 원본보기 아이콘

한기덕 씨는 경기도 화각장 보유자였던 고(故) 한춘섭 씨의 아들이다. 중학생 때부터 부친의 작업을 도우며 기술을 연마해 2002년 경기도 이수자, 2005년 전승 교육사가 됐다. 화각장은 쇠뿔을 얇게 펴 만든 투명한 판에 채색해 목재 기물에 장식하는 기능이다.

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국가무형유산 '궁중채화' 명예보유자로 인정 예고된 황을순 씨. 원본보기 아이콘

황을순 씨는 2013년 궁중채화 보유자로 인정받아 전수교육과 전승 활동을 병행하고 있다. 궁중채화는 직물·꽃가루·밀랍 등으로 궁중 의례 및 연회용 조화를 만드는 기술이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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