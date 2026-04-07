25년간 필로폰 11.5t·케타민 5t 등 유통 혐의

국정원·법무부·경찰, 태국 정부 요청에 전담팀 꾸려

국가정보원과 법무부, 경찰이 태국 정부의 긴급 요청을 받아 국제 마약조직 총책인 태국인 마약상을 국내에서 검거해 본국으로 추방했다.

법무부 이민특조팀이 국제 마약조직에 대해 체포 절차를 집행하는 모습(왼쪽)과 태국 정부 호송단 5명이 검거된 마약 조직 총책을 이송하는 모습(오른쪽)이다. 국가정보원 제공 AD 원본보기 아이콘

국정원은 태국 마약통제청(ONCB)의 요청을 받아 국제 마약조직 총책 태국인 A씨(43)를 법무부·경찰과 함께 서울 강남의 호텔에서 6일 붙잡아 7일 오전 태국으로 추방했다고 밝혔다.

태국 마약통제청에 따르면 A씨는 지난 25년간 태국 등 제3국을 상대로 필로폰 11.5t, 야바 2억7100만정, 케타민 5t을 유통한 혐의를 받는다. 국정원은 "단일조직 유통량으로는 전례를 찾아보기 힘든 규모"라고 설명했다.

A씨가 유통한 것으로 확인된 필로폰은 3억8000만명이 투약할 수 있는 분량으로 국내 시가 기준 4조6000억원에 달한다. 지난해 국내 전체 필로폰 압수량 376㎏의 30배에 달한다. 야바의 경우 지난해 국내 압수량(124㎏)의 732배가 넘는다. 케타민 유통량 역시 지난해 국내 압수량(140kg)의 약 35배로, 1억명이 투약할 수 있는 분량이라고 국정원은 전했다.

이번 검거는 한국과 태국 당국의 긴밀한 국제 공조로 이뤄졌다. 작전은 태국 마약통제청 방콕 지부장은 국정원 국제범죄정보센터에 A씨의 한국 입국 사실을 전달해오면서 시작됐다. 정부는 태국의 협조 요청을 받은 직후인 지난달 28일 국정원·법무부·경찰을 중심으로 한 전담팀을 구성하고 대응에 나섰다.

전담팀은 A씨가 제3국 여권으로 합법적으로 입국해 강남 일대에 머물고 있는 사실을 확인한 뒤 태국 측에 체포영장과 함께 인터폴 적색수배서 발부를 요청했다. 이후 5일 만에 관련 서류를 넘겨받아 태국의 긴급 검거 요청 10일 만인 지난 6일 새벽 신병 확보에 성공했다.

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국정원 관계자는 "평소 태국 마약통제청과의 신뢰 관계를 토대로 한 유기적인 공조 및 우리 정부 기관 간 협력을 통해 초대형 마약상을 신속하게 검거한 국제공조의 모범사례"라고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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