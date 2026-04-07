홍태용 경남 김해시장이 7일 오후 김해시선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 예비후보 등록을 하며 본격적인 재선 도전에 나섰다.

홍 예비후보는 "지난 4년이 김해의 도시 발전 가능성을 증명한 시간이었다면 이제는 그 변화를 완성할 시간"이라며 "시민과 함께 반드시 승리하겠다"고 말했다.

홍태용 경남 김해시장(오른쪽)이 김해시선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 예비후보 등록증을 제출하고 있다. 홍태용 예비후보 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "김해는 대한민국 도시 경쟁력 전국 TOP 10 진입으로 이미 증명했다"면서 "이제는 그 성과를 시민 삶 속에서 완성하겠다"라고 강조했다.

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홍 예비후보는 "이번 선거는 김해의 미래를 결정짓는 중요한 승부"라며 "민선 9기 김해 완성 전략으로 반드시 이기고, 결과로 증명하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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