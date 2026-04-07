이재명 대통령은 7일 청와대에서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 통화하며총리 재선출을 축하했다고 강유정 수석대변인이 밝혔다.

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아누틴 총리는 이 대통령의 축하에 사의를 표하며 태국이 글로벌 불확실성 하에서 전략적 동반자인 한국과의 협력에 높은 우선순위를 부여하고 있다고 밝혔다.또한 본인의 재선출을 계기로 양국 관계가 더욱 발전해 나가기를 바란다고 했다.


양 정상은 앞으로도 경제, 안보, 치안 및 문화교류 등 다양한 분야에서 양국이 협력을 심화해 나가자는 데 공감했다. 특히 현재 협상 중인 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)이 조기에 타결될 수 있도록 협력해 나가자고 의견을 모았다. 아울러 최근 중동 상황으로 인한 글로벌 에너지 공급망 불안정 상황 속에서 긴밀하게 공조하기로 했다.

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이어 아누틴 총리는 한반도 긴장 완화를 위한 한국의 노력과 정책을 높이 평가하며, 이에 대한 확고한 지지 의사를 표명했다. 이에 이 대통령도 태국의 지지에 사의를 표하고, 앞으로도 지속적 관심과 지원을 당부했다.


임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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