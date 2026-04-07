'K-푸드 제품 개발 지원사업' 최종 사업자

에버스·서울식품 선정

하반기부터 국내외 주요축제·박람회서 선보여

강원특별자치도(도지사 김진태)가 삼양식품(주)와 함께 추진하는 'K-푸드 제품 개발 지원사업'의 최종 사업자로 ㈜에버스, ㈜서울식품 등 도내 기업 2개사를 선정하며, 도내 식품기업의 글로벌 경쟁력 강화에 본격 착수했다.

강원특별자치도(도지사 김진태)가 삼양식품(주)와 함께 추진하는 'K-푸드 제품 개발 지원사업'의 최종 사업자로 ㈜에버스, ㈜서울식품 등 도내 기업 2개사를 선정하며, 도내 식품기업의 글로벌 경쟁력 강화에 본격 착수했다. 사진은 지난 2025년 12월 기자간담회 모습. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지난 5월 22일 문막 외국인 투자지역 입주기업 간담회에서 도내 기업인 ㈜해태가루비와 삼양이 협력해 전량 일본에 수출중인 '불닭감자칩' 사례가 소개되며 시작됐다. 해당 사례를 계기로 도는 불닭소스를 활용한 도내 식품제품의 신제품 개발을 추진하게 됐다.

이후 도와 삼양식품은 2025년 12월 업무협약을 체결하고, 올해 1월 공모를 통해 참여기업을 선발했다. 선정된 기업들은 즉시 시제품 생산에 착수했으며, 올해 하반기부터 국내외 주요 축제와 박람회에서 개발 성과를 선보일 예정이다.

이번에 선정된 2개 기업은 도의 재정 지원은 물론, 삼양식품으로부터 불닭소스를 유·무상으로 공급받게 된다. 특히 제품 기획 단계부터 상품화 과정까지 삼양식품의 노하우를 전수받아 신제품 개발에 박차를 가할 계획이다.

김진태 강원특별자치도지사는 "지난해 12월 삼양식품과의 협약 이후 속도감 있게 사업을 추진해, 글로벌 히트 상품인 불닭소스와 도내 기업 간 협력 상품이 올해 중으로 출시될 예정"이라며, "지역기업과의 상생 협력을 위해 소스 지원과 기술 공유에 적극 나서준 삼양식품(주)에 감사드린다"고 밝혔다.

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이어 "도는 도내 기업들이 '불닭'과 함께 글로벌 시장에서 인지도를 높이고, K-푸드 수출을 선도하는 대표 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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