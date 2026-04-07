경찰과 노동청에 "진상 철저 조사" 지시

이주노동자 인권침해 현황도 점검 지시

이재명 대통령이 7일 경기 화성 소재 한 제조업체 대표가 외국인 노동자에 에어건을 분사해 장기를 다치게 한 사건과 관련해 "사건의 진상을 철저히 조사하라"고 지시했다.

그러면서 이 대통령은 "산업 현장에서 부상을 입은 이주노동자가 체류자격에 상관없이 국내에 머무르면서 병원 치료를 받을 수 있도록 법무부·노동부 등 관계 기관이 적극적인 조치를 취하라"고 이규연 홍보소통수석이 서면 브리핑을 통해 전했다. 이 대통령은 해당 사건을 보고 받고 탄식을 했다고 한다.

아울러 이 대통령은 "사회적 약자인 이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대한 범죄라고 강조하면서, 이번 사건을 계기로 외국인 이주노동자에 대한 인권침해 현황을 점검하라"고 지시했다.

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이 대통령은 "함께 미래를 열어가야 할 소중한 동반자인 이주노동자는 마땅히 존엄을 보장받아야 할 인격체가 돼야 한다며, 이들에 대한 야만적인 인권침해는 바람직한 미래를 훼손하는 중대한 범죄라는 점에서 엄중한 대처가 필요하다"고 거듭 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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