용인시, 제46회 장애인의 날 기념행사 개최

‘당연한 일상’ 위한 통합의 장 마련

전국 최초 주유 서비스·가족 샤워실 설치 등 성과

"장애와 비장애 벽 허무는 길, 실천에 있다" 강조

경기 용인특례시(시장 이상일)가 7일 용인실내체육관에서 '제46회 장애인의 날' 기념행사를 성황리에 개최했다.

이상일 용인특례시장이 7일 용인실내체육관에서 열린 '제46회 장애인의 날'에 참석해 장애와 비장애 벽을 허물기 위해 시민 모두가 노력하자고 당부하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

'당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록'이라는 주제로 열린 이번 행사는 장애인과 그 가족, 시민들이 한자리에 모여 장애에 대한 인식을 개선하고 소통과 화합의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

행사에는 이상일 용인시장과 지역 내 장애인과 가족, 시민 등 지역사회 다양한 구성원들이 참여해 '장애인의 날'의 의미를 되새기고, 장애와 비장애 벽을 허물기 위한 활동에 동참하기로 했다.

이상일 시장은 "'장애인의 날'을 기념해 열린 행사에 다양한 지역사회 구성원들이 봉사를 해주고 있다. 오늘 행사가 장애에 대한 인식과 스스로에 대한 마음가짐을 바로잡고, 장애와 비장애의 벽을 허무는 계기가 되기를 바란다"며 "서로가 힘과 지혜를 모아 이해하고, 보듬고, 동행하는 일에 적극 참여하면 시민 모두가 살기 좋은 도시를 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 이 시장은 "비장애인도 언제든 장애를 가질 수 있다. 우리는 아직도 해야 할 일이 많다. 장애인을 위한다는 말만 해서는 안되고 실천과 행동으로 보여줘야 한다. 시가 실천하기 위해 노력했다는 것을 누구도 부인하지 못할 것"이라고 했다. 그러면서 "함께 가는 것, 그리고 함께 하는 것이 희망을 만드는 것"이라고 강조했다.

7일 용인실내체육관에서 열린 '제46회 장애인의 날' 행사 모습. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "장애인을 위한 체육시설 등을 갖춘 반다비체육관 건립과 관련한 공유재산계획안이 시의회에서 부결돼 아쉽다"며 "반다비체육관은 장애인을 위한 필요한 시설인만큼 시가 앞으로 꼭 해야 할 사업"이라고 덧붙였다.

'쿰오케스트라'의 식전 공연으로 시작한 '제46회 장애인의 날' 기념행사에서 이 시장은 장애인복지 증진에 헌신한 유공자 20명에게 표창장을 수여했다.

행사에서 지상작전사령부 군악대는 웅장하고 품격있는 무대를 선사했고, 이어 인기가수 박군의 공연은 이날 행사장을 찾은 방문객들에게 즐거움을 선사했다. 아울러 ▲써니 ▲모건 ▲GBL밸리댄스 ▲참새와 경이 등 공연팀이 이 무대 위에 올랐다.

이 밖에도 행사가 열린 용인실내체육관 주변에서는 푸드트럭과 다양한 체험부스가 마련돼 행사에 활기를 더했다.

이상일 용인특례시장이 7일 용인실내체육관에서 열린 '제46회 장애인의 날'에 참석해 축사를 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인특례시는 장애인의 권익과 복지 증진을 위해 다양한 분야에서 지원을 아끼지 않고, 세심한 정책을 수립해왔다.

이상일 시장은 2024년 특수학교 교장과 학부모 간담회에서 발달장애를 가진 중학생 자녀를 둔 학부모의 가족화장실·탈의실·샤워실을 마련해달라는 요청을 반영해 수영장이 있는 공공시설에 적용하는 방안을 제안했다.

이에 시는 지난해 7월 개관한 '기흥국민체육센터 수영장'과 지난 2일 개관한 '동백미르휴먼센터 수영장'에 가족화장실·탈의실·샤워실을 설치했다.

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장애인을 위한 특수학교인 '용인다움학교'의 통학환경 개선을 위한 통학로 공사와 승하차구역 설치를 위해 지원을 아끼지 않았고, 2024년 6월에는 경기도에서 유일한 장애인과 장애학생의 체력 증진을 위한 '가상현실 스포츠 체험센터'를 개소했다.

이상일 용인특례시장이 7일 용인실내체육관에서 열린 '제46회 장애인의 날'에 참석해 장애와 비장애 벽을 허물기 위해 시민 모두가 노력하자고 당부했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

또 셀프주유소 이용에 어려움을 겪는 장애인과 어르신을 비롯해 이동약자를 위한 '장애인 등 우선배려 주유서비스'를 지난해 6월 전국 최초로 시행해 지난해 '2025년 장애인 신규서비스 개발을 위한 공모사업 우수지자체 포상'에서 최우수 지방자치단체로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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