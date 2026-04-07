전년 동일 대비 1만명 더 경복궁 방문

국가유산청 "궁궐·왕릉 K-명소 만들 것"

그룹 방탄소년단(BTS)의 힘이다.

지난달 21일 서울 광화문 일대에서 열린 BTS의 컴백 공연 다음 날 내국인과 외국인을 합쳐 약 3만3005명이 경복궁을 찾은 것으로 나타났다.

방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 광장에서 무료 공연을 펼치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 허민 국가유산청장은 서울 중구 한국의 집에서 열린 '2026 궁중문화축전' 기자 간담회에서 "(공연 전에는) 관람객이 2만명 수준이었으나, 이후 3월 29일에는 약 5만3000명이 경복궁을 찾았다"며 "BTS의 광화문 컴백 공연 이후 경복궁 등 한국의 궁궐을 비롯해 한국 전통문화에 대한 높아진 관심을 현장에서 생생하게 느끼고 있다"고 밝혔다.

국가유산청 궁능유적본부에 따르면 공연 다음 날인 지난달 22일 경복궁을 찾은 관람객은 토요일이었던 지난해 3월 22일(2만1236명)보다 1만769명이 증가했다.

국가유산청은 BTS 컴백 무대로 주목받은 경복궁 광화문을 비롯해 궁궐과 조선 왕릉을 단순한 보존 공간이 아닌 세계적인 문화 명소로 발전시켜 나갈 계획이다.

종묘에서는 다음 달 3일로 예정된 종묘대제를 경복궁 흥례문 광장에 설치한 대형화면과 국가유산청 유튜브 계정을 통해 실시간으로 중계한다. 또, 종묘제례악 야간 공연이 이달 말 종묘 정전에서 펼쳐진다.

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5월 16일부터 6월 30일까지 영화 '왕과 사는 남자'로 재조명받은 단종(재위 1452~1455)의 왕비 정순왕후가 묻힌 남양주 사릉의 능침 숲길 등 조선왕릉의 숲길 9곳이 개방된다. 국립고궁박물관도 10월에 야외 은행나무 쉼터를 '예식장'으로 오픈해 일반 시민들의 삶에 좀 더 다가간다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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