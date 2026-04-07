포스코, 협력사 직원 7000명 '직접 고용' 결정
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협력사 인력 직영으로 전환
포스코가 원·하청 구조 문제를 해결하기 위해 협력사 직원을 직접 고용하는 결정을 내렸다.
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포스코는 포항·광양 제철소 생산 라인에서 조업을 지원해 온 협력사 인력을 직접 채용하는 방안을 담은 로드맵을 수립했다고 7일 밝혔다.
이에 따라 협력업체 소속 현장 인력 약 7000명이 단계적으로 포스코 정규 인력으로 전환될 예정이다.
그간 포스코는 제철 공정 특성상 24시간 설비를 가동해야 하고 작업 간 직무 편차가 커 직영 인력과 협력사 인력이 함께 일하는 원·하청 구조를 유지해왔다.
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그러나 이번 조치로 조업과 밀접한 지원 업무를 맡아 온 협력사 현장 직원을 대규모로 직접 고용하기로 했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
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