수준 높은 관리 프로그램 만족

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 4일 구미교육지원청에서 '2026학년도 1기 구미사교육경감지원센터' 참여 학생과 학부모를 대상으로 오리엔테이션을 개최했다.

이번 행사는 효율적인 안내를 위해 오전과 오후로 나누어 진행되었으며, '관리형 티칭 프로그램'에 선발된 초등학생 100여 명과 중·고등학생 50여 명, 학부모 등 총 250여 명이 참석하여 프로그램에 대한 높은 기대감을 나타냈다.

'2026학년도 1기 구미사교육경감지원센터' 참여 학생과 학부모를 대상으로 오리엔테이션 개최 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

구미사교육경감지원센터는 2024년 11월 첫 운영 이후 '관리형 티칭 프로그램'과 'AI 영어 특화 프로그램'을 통해 지역 내 사교육비 경감의 핵심 거점 역할을 해왔다.

특히 2026학년도에는 지원 규모를 확대하여 1·2기 총 300명의 학생에게 밀착형 학습 지원을 제공하며 연간 100개 학급을 대상으로 한 '자기주도학습 캠프'를 병행 운영하여 공교육 중심의 자기 주도적 학습 역량 강화에 박차를 가할 계획이다.

이날 오리엔테이션에서는 프로그램의 취지 설명과 함께 온라인 학습 시스템 활용법과 1:1 화상 티칭 세부 운영 방식 안내, 가정 내 학부모의 역할 등 실질적인 학습 가이드를 제공하여 참석자들의 이해를 도왔다.

행사에 참여한 한 학부모는 "세 자녀를 양육하며 매달 교육비 부담이 상당했는데, 교육지원청에서 제공하는 수준 높은 관리 프로그램을 접하게 되어 매우 든든하다"며 "아이들이 스스로 공부하는 습관을 기를 좋은 기회가 될 것 같다"고 했다.

AD

민병도 교육장은 "데이터 기반의 정밀한 학습 분석과 내실 있는 멘토링을 통해 학생들의 학력 격차를 해소하겠다"며 "앞으로도 학부모님들의 사교육비 부담을 실질적으로 덜어드릴 수 있는 체감형 교육 지원 사업을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>