여주시, 민·관 합심 관광 브랜드

‘다채로운 여주’ 홍보 박차

공공·유관기관 자발적 참여 확산

‘함께 만드는 관광도시’ 이미지 구축

경기도 여주시가 추진 중인 관광 브랜드 '다채로운 여주, Colorful Yeoju' 홍보를 위해 지역 유관기관과 시민들이 다시 한번 힘을 모았다.

'다채로운 여주, Colorful Yeoju' 홍보. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 여주시에 따르면 시는 최근 관내 공공기관 및 유관기관을 대상으로 출입문, 엘리베이터 등 시민 접점 공간을 활용한 관광 브랜드 홍보 협조를 요청했다. 이에 각 기관은 자발적으로 홍보물을 게시하며 지역 관광 활성화를 위한 적극적인 지지와 공감대를 나타내고 있다.

특히 여주축협 하나로마트, 375아울렛 상인회, NH농협 여주시지부 및 가남읍, 중앙동등 행정기관과 지역 금융·유통·상인단체가 적극 참여하며 민관이 함께하는 관광 홍보 분위기를 조성하고 있다.

이번 홍보는 지난해 '2025 여주 관광 원년의 해' 추진 당시에도 동일한 방식으로 진행되어 시민 생활공간 속 자연스러운 노출을 통해 관광 인지도 제고에 기여한 바 있으며, 올해 역시 그 연장선에서 추진되고 있다.

특히 각 기관에서 홍보물 게시 사진을 공유하는 등 적극적인 참여가 이어지면서 단순한 행정 협조를 넘어 '함께 만드는 관광도시'라는 의미를 더하고 있다.

여주시는 앞으로도 '다채로운 여주, Colorful Yeoju' 브랜드를 중심으로 지역 구성원과의 협력을 강화하여 도시 관광 이미지를 통합적으로 홍보하고, 관광객 유치 및 지역경제 활성화를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

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여주시 관계자는 "지역사회가 함께 만들어가는 관광 홍보가 가장 효과적인 방식"이라며 "앞으로도 시민과 기관이 함께하는 참여형 관광 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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