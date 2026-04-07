北 IT 요원 수천 명 美서 근무 중

"지금 당장은 진짜 효과적인 필터"

글로벌 IT 업계에서 위조 신분을 이용해 취업하려는 북한 IT 요원을 검증하는 방법이 공유됐다.

6일(현지시간) 암호화폐 관련 조사 및 기고를 하는 T씨는 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 북한 요원으로 의심되는 지원자를 필터링한 사례를 소개했다. T씨가 공개한 화상 면접 영상에 등장한 동양계 지원자는 다른 질문에 능숙하게 대답하다가 "김정은을 욕해보라"는 면접 질문에 당황한 기색을 숨기지 못했다.

암호화폐 관련 조사 및 기고를 하는 T씨가 북한 IT 요원으로 의심되는 지원자를 필터링한 사례를 소개했다. 엑스(X) 갈무리 AD 원본보기 아이콘

면접관은 "'김정은 바보'라고 말해 줄 수 있나? 아니면 다른 욕 아무거나 한마디만 해달라", "정치적인 게 아니다. 북한 요원을 걸러내기 위한 아주 간단한 테스트"라며 재차 요청했지만 지원자는 침묵으로 일관하더니 말없이 화상 면접을 종료했다.

그는 "영구적으로 통하진 않겠지만 지금 당장은 진짜 효과적인 필터"라며 "김정은을 욕할 수 있는 북한 요원은 아직 한 명도 못 봤다"고 설명했다. 이어 공개한 두 번째 영상에서는 면접관이 "북한 보안 연구자"라고 자신을 소개하자 지원자가 "북한을 잘 안다"고 답했다. 면접관이 북한 지도자에 대해 비난하자 갑자기 연결이 끊긴 뒤 재연결됐다.

지난달 호주의 한 시사 프로그램에선 면접 지원자에게 "김정은을 아느냐"고 묻는 장면이 공개됐다. 제작진은 실제 북한 IT 요원으로 파악된 인물에게 채용 담당자라고 접근해 화상 면접을 진행했다.

지원자는 자신이 뉴욕대를 졸업해 실리콘밸리에 거주 중이라고 밝혔지만, 대본을 읽는 것처럼 어색한 말투와 뉴욕 지리 등에 대해 제대로 답변하지 못하는 모습을 보였다. 특히 "김정은을 아냐"는 질문에 "전혀 모른다"고 답했는데, 제작진은 유명 인물인 김정은을 전혀 모른다고 답한 것이 사상적 제약으로 인한 허점이라고 지적했다.

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지난해 포춘, 이코노믹타임스 등은 수천 명의 북한 IT 요원이 이미 위조 신분으로 포춘 500대 기업에서 일하고 있다 보도했다. 이들이 취득한 급여가 북한 김정은 정권에 불법 송금돼 무기 개발 자금 등으로 사용되고 있다는 의혹도 계속 제기되고 있다. 미국 당국은 이 같은 방식을 통해 2018년부터 매년 수억 달러의 자금이 김정은 정권에 유입된 것으로 추산하고 있다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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