안산선 안중 연장 촉구

시민 뜻 모아 정부에 전달

경기 평택시(시장 정장선)가 서부지역 교통 불균형 해소와 광역철도 서비스 확충을 위해 신안산선 안중역 연장을 촉구하는 시민 서명운동에 나섰다.

평택시(시장 정장선)가 서부지역 교통 불균형 해소와 광역철도 서비스 확충을 위해 신안산선 안중역 연장을 촉구하는 시민 서명운동에 나섰다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 시에 따르면 이번 서명운동은 안중을 비롯한 서부권 주민들의 지속적인 교통 불편 해소 요구를 반영한 것으로, 수도권 서남부 핵심 철도망인 신안산선을 평택 서부지역까지 연장하기 위한 공감대 형성과 정책 반영을 목표로 추진된다.

현재 평택 서부지역은 철도 기반 시설이 상대적으로 부족해 서울 및 수도권 주요 지역으로의 이동 시 장시간이 소요되며, 대중교통 선택지가 제한적인 상황이다. 이에 따라 평택시는 2025년 5월부터 신안산선 안중 연장 사전타당성 조사 용역을 추진 중이며 국토부 사업화 건의를 앞두고 있다.

시는 이번 서명운동을 통해 시민들의 의견을 폭넓게 수렴하고, 이를 국토교통부와 관계기관에 전달하여 사업의 필요성과 당위성을 적극 건의할 계획이다. 서명운동은 온오프라인을 병행하여 오는 4월 8일부터 5월 7일까지 한 달간 진행되며, 많은 시민의 참여를 독려할 예정이다.

특히 신안산선이 안중까지 연장되면 평택 서부권에서 여의도 등 서울 주요 도심까지의 이동 시간이 크게 단축되어 지역 균형발전과 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

평택시 관계자는 "신안산선 안중 연장은 단순한 교통 개선을 넘어 서부지역 발전의 핵심 기반이 될 것"이라며 "많은 시민이 서명운동에 동참해 지역의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 힘을 모아주시길 바란다"라고 말했다.

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한편, 평택시는 앞으로도 시민들의 교통편의 증진과 지역 균형발전을 위한 철도 및 대중교통 확충에 총력을 기울일 계획이라고 밝혔다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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