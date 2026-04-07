안 "이재명 대통령과 함께 미래로"

이 "가장 일 잘하는 전북 만들겠다"

지역 발전의 방향과 방법론엔 차이

8~10일 사흘간 경선 투표로 결정

더불어민주당 전북도지사 경선을 하루 앞둔 7일, 안호영·이원택 두 후보가 나란히 기자회견을 열고 막판 지지 확보에 총력을 기울였다.

두 후보 모두 이재명 정부와의 협력을 강조하면서도 전북 발전의 방향과 방법론에서는 뚜렷한 차이를 드러냈다.

안 후보는 중앙과의 연결고리와 정책 실행력을 강조했지만, 이 후보는 지역 자립과 공약에 관련한 구체적 예산 수치를 앞세워 차별화를 꾀했다

우선 안 후보는 이날 전북자치도 브리핑룸에서 "이번 경선은 전북이 앞으로 나아갈지 과거로 돌아갈지를 결정하는 선택"이라고 포문을 열었다. 그는 "2026년 전북도정은 오래된 과거의 반복이 아니라 이재명 대통령과 함께 미래로 나아가는 도정이 돼야 한다"고 강조했다.

안 의원은 자신의 최대 강점으로 에너지 정책 경험과 풍부한 중앙 인맥을 내세웠다.

안 후보는 국회 기후에너지환경노동위원장으로서 에너지 정책을 직접 설계한 이력을 바탕으로, 이재명 정부의 에너지 대전환 흐름을 전북의 산업 기회로 연결하겠다는 구상을 밝혔다.

또 전북특별자치도를 처음 제안하고 하계올림픽 전북 유치를 최초로 공론화한 점을 내세우며, 3선 의원이자 이재명 당대표 수석대변인으로 쌓은 중앙 인맥을 전북 도정에 직접 활용하겠다고 강조했다.

안 후보는 "정책을 사업과 예산으로 연결해 결과로 보여주겠다"며 "한 표는 작지만, 결과는 크게 바꾼다. 참여하지 않으면 결과에 대해 말할 수 없다"고 지지를 호소했다.

이 후보도 이날 같은 장소에서 기자회견을 갖고 "대한민국에서 가장 일 잘하는 전라북도를 만들겠다"며 '전북 대전환 7대 프로젝트'를 발표했다.

이 후보는 "전북은 인구 감소와 지방 소멸이라는 절체절명의 위기를 맞고 있고 이는 기업 유치와 투자 유치에 의존한 낡은 외발적 발전 전략 때문"이라며 "이제 우리는 전북의 경제 생태계를 중심으로 혁신과 성장을 도모해야 할 때"라고 강조했다.

이 후보의 대표 공약은 새만금 재생에너지 수익을 도민에게 직접 돌려주는 '햇빛·바람 연금도시' 조성이다. 30GW 규모의 재생에너지 생산 기반을 구축하고 그 수익을 기금화해 도민 1인당 연 200만 원에서 최대 1천만 원을 지급하겠다는 구체적인 수치를 제시했다.

여기에 연매출 1,000억 원 규모의 전북형 스타기업 100개 육성, 5조 원 규모 미래성장 펀드와 15조 원 규모 국민성장 펀드 유치 계획도 내놓았다. 아울러 전북을 'RE100 산업단지'를 중심으로 한 '국제에너지 자유무역도시'로 키우겠다는 비전도 제시했다.

이 의원은 "도민과 당원 동지들의 뜨거운 지지만이 전북 대전환의 문을 열어젖힐 수 있다"며 "이재명 대통령, 정청래 대표와 함께 전북을 바꾸겠다"고 지지를 호소했다.

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한편 민주당 경선 투표는 8일부터 10일까지 사흘간 진행된다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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